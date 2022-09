"Santa Monica", il secondo singolo di Tancre

27/09/2022 02:00:00

Tancre, all’anagrafe Tancredi Caradonna, classe 2006, è un artista di Salemi che dopo aver pubblicato il singolo ‘’Sparisci ora’’ che conta già migliaia di visualizzazioni, oggi pubblica il singolo ‘’Santa Monica’’ brano in cui ‘’Tancre’’ mostra una particolare attitudine per un tipo di scrittura innovativa e ricca di immagini senza filtri e, come in questo caso, senza veli.

Oltre alla forte riconoscibilità della voce, ci sono elementi peculiari che rendono il brano interessante e adatto ad essere ascoltato più volte e analizzato. Un sound in cui si possono riconoscere diversi principi ispiratori, tra cui Punk Rock.

Il linguaggio crudo di "Tancre" si trasforma in un racconto dai contorni romantici, che ha l’obiettivo da un lato di esorcizzare e dall’altro di rendere indelebile la storia d’amore. La cover è stata realizzata da uno scatto di Baldo Caradonna Tancre ora si trova in Irlanda per proseguire gli studi e ampliare la sua visione musicale e collaborare con artisti locali. Qui su Spotify

Qui il video di Santa Monica:

TESTO Santa Monica

Vorrei vederti piangere tra le mie braccia

E penso sempre a te anche se mi scopo un altra

L’ho detto una altra volta e un altra volta e basta

E prenderò un aereo verso santa Monica

Voglio vederti piangere

Non perché sono sadico

Ma perché devi soffrire

Almeno la metà di quanto io ho fatto

Voglio vederti fare

Le cose che non puoi dire

Ma che mi dici con lo sguardo

Ma che mi dici con lo sguardo

E non è colpa mia

Se io mi sento bene

Solamente quando bevo

Quando cammino di sbieco

Quando mi parte il francese

O quando ti ho attorno

E te tutto sempra al suo posto

Ma non è apposto

e non lo è stato mai

Sento ancora attorno

il tuo profumo

Che mi fa

sentire a casa sentire a casa

Voglio vederti piangere tra le mie braccia

E penso sempre a te anche se mi scopo un altra

L’ho detto una altra volta e un altra volta e basta

E prenderò un aereo verso santa Monica

Voglio vederti piangere tra le mie braccia

E penso sempre a te anche se mi scopo un altra

L’ho detto una altra volta e un altra volta e basta

E prenderò un aereo verso santa Monica

Andarsene

Potrebbe sembrare facile

Ma non lo è

E non lo è stato mai per me

Io non so dov’è casa mia

Ma so dove sono io

Non so che ora sono

Ma so che non sono io

In questo posto di merda

È da un po che non sono io

Prenderò che mi porterà da te



Voglio vederti piangere tra le mie braccia

E penso sempre a te anche se mi scopo un altra

L’ho detto una altra volta e un altra volta e basta

E prenderò un aereo verso santa Monica

Voglio vederti piangere tra le mie braccia

E penso sempre a te anche se mi scopo un altra

L’ho detto una altra volta e un altra volta e basta

E prenderò un aereo verso santa Monica

Andarasene

Potrebbe sembrare facile

Ma non lo è

E non lo è stato mai per me

A Santa Monica