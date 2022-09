A Trapani il 7° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di nuoto 

28/09/2022 21:13:00

Tutto pronto a Trapani per il 7° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Nuoto in acque libere sul miglio marino - Memorial “Carriglio – Giaconia”, nell’ambito della del 6° “Trofeo de’ Pali… nuota sotto le mura di Trapani”, gara di nuoto in acque libere sul miglio marino. L’evento è in programma per domenica mattina giorno 2 ottobre con raduno alle ore 09:00 presso il Lido A.C. Beach Lifestyle sul lungomare Dante Alighieri di Trapani.

L’Ufficio Ministeriale per le Attività Sportive, sotto l’egida del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha autorizzato la manifestazione sportiva, alla quale parteciperanno 111 atleti nuotatori provenienti da 32 Comandi provinciali di tutta Italia, nonché 50 atleti appartenenti a società sportive siciliane e oltre stretto.

La manifestazione sportiva è organizzata dall’Aquarius nuoto in collaborazione con il Comitato Regionale A.S.C., dal Triathlon Team Trapani, dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Sicilia, dal Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Trapani, con il patrocinio della città di Trapanie; parteners della gara sono il CONI provinciale, la Lega Navale di Trapani e il Panathlon Club Trapani.

La gara si articolerà lungo un percorso di 1.852 metri “a circuito” triangolare. Alle 9:30 avverrà la partenza del 6° Trofeo De’ Pali, alle 10:30 quella del 7° Campionato Italiano Vigili del Fuoco.

“Siamo arrivati alla sesta edizione del Trofeo Pali, ( la denominazione prende il nome dalla torre Pali, una delle cinque torri della città di Trapani, ormai distrutta, che era chiamata così in quanto i marinai conficcavano ai suoi lati i pali per mettere a secco le barche), una manifestazione sportiva che – sottolinea il Presidente Sergio Di Bartolo della ASD Aquarius, - è anche un modo per guardare dal mare le vecchie mura di Tramontana della città di Trapani. Una manifestazione sportiva che anno dopo anno ha visto crescere i consensi ed il numero dei partecipanti e che, quest’anno, vede anche la presenza di 111 Vigili del fuoco italiani – aggiunge l’ing. Michele Burgio Comandante vigili del fuoco di Trapani, i quali dalla gara attingono quale addestramento per lo svolgimento del soccorso tecnico in ambito acquatico.

La gara, valevole per assegnare il titolo di campione italiano di nuoto in acque libere delle varie categorie, assegnerà per il Corpo Nazionale, il titolo di Comando Campione d’Italia.