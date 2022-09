Il Covid nel Trapanese: 1.067 i casi. I dati delle città

29/09/2022 15:33:00

Ecco gli aggiornamenti del Covid nel Trapanese, secondo quanto comunicato dal report giornaliero dell'ASP.

Diminuiscono gli attuali positivi, sono 1.067 in totale, 53 in più rispetto a ieri. Sono, invece, 143.048 i guariti totali (+168 rispetto a ieri). Sono 762 i deceduti totali a causa del Coronavirus.

Sul fronte ospedaliero non c'è nessun paziente in terapia intensiva, sono tre i ricoverati in terapia semi intensiva, sono, invece, 19 quelli in degenza ordinaria e quattro in Covid Hote Rsa. Dato parziale tamponi molecolari 139, per la ricerca dell’antigene 199

Questi gli attuali positivi nei 25 comuni del Trapanese, tra parentesi il dato di ieri: Alcamo 93 (98), Buseto Palizzolo 14 (13), Calatafimi Segesta 22 (29), Campobello di Mazara 32 (35), Castellammare del Golfo 22 (25), Castelvetrano 43 (49), Custonaci 11 (10), Erice 84 (79), Favignana 11 (/), Gibellina 7 (5), Marsala 198 (204), Mazara del Vallo 109 (126), Misiliscemi 15 (20), Paceco 57 (59), Pantelleria 13 (12), Partanna 27 (26), Petrosino 13 (14), Poggioreale 2 (3), Salaparuta 3 (6), Salemi 21 (18), San Vito Lo Capo 6 (5), Santa Ninfa 4 (6), Trapani 218 (228), Valderice 39 (36), Vita 3 (/).