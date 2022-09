Marsala: puliti gli sbocci a mare del Sossio, le sterpaglie però rimangono sul posto...

30/09/2022 00:00:00

Il comune di Marsala cerca di correre ai ripari e fa pulire le bocche di fuoriuscita in mare del fiume Sossio, sul litorale sud, ma i lavori effettuati lasciano molto a desiderare e sono poco funzionali per l'obiettivo che si sono prefissati.

L'amministrazione, quasi a mettere le mani avanti, afferma che il rischio di esondazione è sempre possibile in presenza di intense precipitazioni.

Pur avendo liberato la foce dalla vegetazione che ostruiva il regolare deflusso delle acque del Sossio, questo è costantemente oggetto di attenzione da parte della Protezione civile comunale.

“Gli interventi preventivi che ho sollecitato e che sono stati eseguiti, afferma il sindaco Massimo Grillo, potrebbero rivelarsi insufficienti se non saranno accompagnati da analoghe azioni di pulizia da parte dei proprietari dei terreni limitrofi al fiume, soprattutto di quelli a ridosso del canale di scolo”.

Insomma siamo nella zona sud, quella storicamente soggetta ad allagamenti, tenuto conto che la mancata rimozione di erbacce e sterpaglie - di competenza dei proprietari dei terreni stessi - è una delle principali cause di ostruzione degli sbocchi a mare. Pertanto, se da un lato il settore comunale Infrastrutture e Servizi ha già provveduto allo sfalcio di canne ed erbe infestanti a monte, liberando così le bocche di uscita sul mare, altrettanto, l'amministrazione chiede ai proprietari per evitare pericoli per la incolumità pubblica e privata.

Nonostante questi lavori preventivi, non mancano le polemiche e le critiche di molti cittadini che, vedendo la foto di quanto svolto, fanno notare, a commento sulla pagina facebook del Comune, come lo sbocco a mare sia stato liberato, ma che le erbacce e le sterpaglie sono state lasciate lateralmente lungo il letto del fiume e che con una possibile piena andrebbero comunque andare ad intasare e bloccare il decorso dell'acqua.

Questo il commento di Fabrizio: "Se non rimuovono le canne presenti sul letto del fiume alla prima acqua faranno da tappo e sarà peggio di prima...". Questo quello di Antonello: "Hanno pulito e le sterpaglie le hanno messe di fianco, così si intaserà di nuovo". Michele: "Francamente, da scompetente, ho l'impressione che l'imboccatura del canale sotto il ponte sia troppo piccola per essere sufficiente a drenare una grossa quantità di acqua carica di sterpaglie nel caso di nubifragio importante". E infine l'ultimo commento di Vita: " Cercate di pulire meglio. I lavori vanno fatti bene e questo non lo è".