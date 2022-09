Marsala, degrado e inciviltà al parcheggio sotterraneo di via Giulio Anca Omodei

30/09/2022 09:26:00

Bottiglie di birra lasciate a terra, la manichetta antincendio srotolata e lasciata lì, dopo un utilizzo non necessario.

Si presenta così il parcheggio sotterraneo comunale di via Giulio Anca Omodei a Marsala, ancora una volta luogo di incontro di giovani che, evidentemente non hanno altri luoghi dove incontrarsi e trascorrere il loro tempo libero.

Il parcheggio cittadino rimane una zona non sicura e degradata della città, dove nel recente passato i giovani facevano le corse in scooter, come in una pista motociclistica.

Ora viene utilizzato come una sorta di pub all'aperto, dove poter lasciare le bottiglie dopo aver bevuto. Basterebbero, invece, più controlli, delle telecamere di sorveglianza o una vigilanza, per far mantenere un minimo di decoro, in un luogo dove si svolge un servizio pubblico e dove, purtroppo, come segnala su facebook Antonio "la inciviltà regna sovrana".