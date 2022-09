30/09/2022 11:22:00

Le telecamere del Tg regionale della Rai a Marsala per il caso del padiglione Covid.

Un caso di cui Tp24 si sta occupando da tempo (qui trovate tutti i nostri articoli). I lavori del padiglione sono fermi al primo stralcio e vanno a rilento.

Il cantiere era stato inaugurato a dicembre 2020, con l'assessore Razza, l'allora commissario dell'Asp Zappalà, il sindaco di Marsala Grillo e una sfilza di politici. Avevano detto che sarebbe stato pronto a maggio 2021, ma si scoprì che non c'era ancora nessun appalto né fondi stanziati. Poi sono cominciati, davvero, i lavori ma solo per il primo stralcio, il primo piano con il collegamento al pronto soccorso tramite un tunnel. Doveva servire per fronteggiare l'emergenza Covid, ma è ancora un cantiere aperto. Tant'è che Tuccio d'Urso, a capo della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera, aveva detto che prima dell'estate il primo stralcio sarebbe stato pronto. Poi ha spostato il termine a settembre. Ma i lavori sono ancora in corso, e il commissario dell'Asp Vincenzo Spera auspica che il primo piano sia pronto entro la fine dell'anno. Nel frattempo i servizi dell'ospedale Paolo Borsellino, in questi due anni, sono stati drasticamente ridimensionati per far fronte all'emergenza Covid. Un gruppo di cittadini ha anche raccolto migliaia di firme per chiedere la piena operatività dell'ospedale.

Ecco il servizio della Rai.

La Rai a Marsala per il caso del Padiglione Covid from Tp24 on Vimeo.