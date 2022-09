Da domani le bollette della luce aumentano del 59%

30/09/2022 08:28:00

Una nuova, pesantissima, stangata sulle bollette della luce è in arrivo. Da domani, 1 Ottobre, il prezzo di riferimento dell'energia elettrica balza a 66,01 centesimi per kilowattora, tasse incluse, per il prossimo trimestre. Un rincaro del 59% rispetto a luglio. Un altra stangata per le famiglie, con l'energia elettrica che rispetto ad un anno fa è aumentata più del doppio: del 122% per l'esattezza.



Ad annunciare le nuove tariffe è stata l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente presieduta da Stefano Besseghini, che il 28 settembre aveva preannunciato «una variazione estremamente rilevante», mentre la mattina di ieri 29 settembre a dire che erano in arrivo «prezzi mai visti prima» è stato il direttore della Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, nel corso dell’Italian Energy Summit a Milano.



Eppure è stato evitato il raddoppio del prezzo dell'energia elettrica. Si calcola che le bollette nel 2022 costeranno per la famiglia media circa 1322 euro, rispetto ai 632 del 2021. Bollette raddoppiate in un anno, ma per l'Autorità poteva andare peggio.

Per il gas? Le tariffe non sono state aggiornate perchè il sistema cambia ad ottobre. L’aggiornamento delle tariffe diventerà quindi da quest’autunno mensile e sarà ex post e non più ex ante come avvenuto finora. Le bollette potranno essere mensili, ma questo dipende dalla decisione degli operatori energetici.