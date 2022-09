Taekwondo: Natalie Foderà alla fiinale del Trofeo Coni 2022

30/09/2022 12:56:00

Ancora una volta sarà un'atleta della A. S. D. Scuola Taekwondo Angileri di Mazara del Vallo a rappresentare la Sicilia alla Finale Nazionale del TROFEO CONI 2022.

Si tratta di Natalie Foderà, classe 2010, già Campionessa Regionale e ViceCampionessa Italiana di combattimento. Natalie ha già indossato la maglia di rappresentanza della delegazione Siciliana a giugno di quest'anno, gareggiando all'Olimpic Dream Cup e conquistando una medaglia di bronzo nazionale. In questa occasione si cimenterà per la prima volta nella specialità freestyle, una combinazione a schema libero di forme tradizionali e acrobazie. All’evento CONI – organizzato quest’anno con il Comitato Regionale CONI Toscana, in partnership con la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese dal 29 settembre al 2 ottobre – parteciperanno oltre 3100 atleti nella fascia di età di 10-14 anni che, assieme a più di 800 tecnici e accompagnatori, sono arrivati ieri in Toscana in rappresentanza di 23 delegazioni (compresi quelli delle comunità italiane di Canada e Svizzera) pronti a misurarsi in 41 discipline di 35 Federazioni Sportive Nazionali e 6 Discipline Sportive Associate. L’obiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione, facendogli acquisire sicurezza in se stessi e abituandoli a vivere la gara in maniera sana preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future. Alla Cerimonia di apertura erano presenti autorità politiche ed istituzionali: a cominciare dal Presidente del CONI Giovanni Malagò, passando per Simone Cardullo Presidente Regionale CONI Toscana e Presidente del Comitato Organizzatore dell’evento e i sindaci della Regione. Presenti anche le medaglie olimpiche Alice Volpi, bronzo nel fioretto a squadre femminile a Tokyo 2020 e Carlo Molfetta, oro nel taekwondo a Londra 2012. Esattamente come per gli appuntamenti olimpici, anche questa cerimonia si è conclusa con l’accensione della fiamma.