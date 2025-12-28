Scacchi, il marsalese Nicolò Licari è campione provinciale blitz

28/12/2025 14:30:00

Una giornata intensa di scacchi, tra concentrazione e spettacolo sulla scacchiera, ha animato Selinunte il 21 dicembre scorso, dove si sono disputati il Campionato Provinciale Blitz e il Campionato Provinciale Rapid, organizzati dalla Delegazione Provinciale guidata da Domenico Buffa, in collaborazione con il Circolo del Re di Castelvetrano.

Protagonista assoluta della manifestazione è stata la Lilybetana Scacchi di Marsala, presente con sette atleti in entrambe le competizioni e capace di distinguersi nettamente, dominando i tornei con risultati di grande rilievo.

Nel Campionato Provinciale Blitz del mattino, il podio assoluto ha visto al terzo posto Samuele Ruggia, al secondo Giulio Fontana e al primo posto Licari Nicolò, che grazie a una prestazione solida e brillante si è laureato Campione Provinciale Blitz. Importanti anche i premi di fascia: il primo premio Under 10 è andato a Fontana Edoardo, mentre il premio Over 50 è stato conquistato da Renato Campo, entrambi portacolori lilybetani.

Nel pomeriggio, il Campionato Provinciale Rapid ha confermato l’ottimo momento del club marsalese. Sul podio assoluto, terzo posto per Fontana Edoardo, secondo per Licari Nicolò e primo per Giovanni Gigante, che si è aggiudicato il titolo provinciale Rapid. Tra i riconoscimenti di fascia, spicca il primo premio Under 10 assegnato a Samuele Fazio, giovanissimo talento capace di imporsi su avversari più esperti.

Un bilancio più che positivo per la Lilybetana Scacchi, che chiude l’anno con risultati di prestigio e conferma la crescita costante dei propri atleti, sia nel settore giovanile che in quello senior, a livello provinciale. Un lavoro sul vivaio che continua a dare frutti e a portare Marsala ai vertici degli scacchi trapanesi.



