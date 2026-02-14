Acciaio sotto il sole delle Egadi: l'impresa della Pesistica Favignana

14/02/2026 16:32:00

C’è un’isola che non si ferma al richiamo del mare, ma che ha deciso di sfidare la forza di gravità. Mentre il turismo invernale rallenta i ritmi delle Egadi, a Favignana batte un cuore d’acciaio. È quello della realtà guidata dal Coach Giuseppe Gianno, una "piccola" palestra a cielo aperto che sta riscrivendo le gerarchie della pesistica siciliana attraverso il sacrificio, la resilienza e una visione dello sport quasi eroica. La particolarità di questa squadra risiede nel suo metodo: l’allenamento outdoor. Non importa che sia il caldo torrido dell’estate o il vento tagliente dell’inverno isolano; i ragazzi di Gianno si allenano all'aperto, trasformando gli agenti atmosferici in alleati. Un approccio che non serve solo a costruire muscoli, ma a forgiare il carattere. Ogni sollevamento sotto la pioggia o sotto il sole cocente è un mattone posato nella costruzione di atleti pronti a tutto.

I frutti di questo duro lavoro non hanno tardato ad arrivare. Nelle giornate del 7 e 8 febbraio, i giovani pesisti isolani hanno affrontato una delle sfide più importanti della stagione, confrontandosi con atleti provenienti da tutta la Sicilia. Il risultato più luminoso porta il nome di Giorgia Sammartano, che ha conquistato la vittoria nella categoria Under 17, dimostrando una tecnica e una determinazione fuori dal comune. Ma il successo non è stato isolato: l'intero team maschile ha scalato le classifiche regionali, posizionandosi ai vertici e confermando che il "modello Favignana" è una realtà solida e competitiva.

"Sono orgoglioso di poter allenare e portare sul podio i miei ragazzi," dichiara con emozione il Coach Gianno. "Partire da una piccola realtà come la nostra e ottenere questi risultati regala soddisfazioni immense. Sull'isola le dinamiche sono diverse rispetto alla città, ma noi abbiamo saputo dare voce a una disciplina olimpica spesso sottovalutata." L’impresa dei ragazzi di Gianno solleva un tema caro agli sport cosiddetti "minori": la necessità di dare spazio e visibilità a discipline che non vivono della popolarità del calcio o della pallavolo. La pesistica a Favignana non è solo sollevamento pesi; è una scuola di vita che insegna a stare soli davanti al bilanciere, a prendersi la responsabilità del proprio sforzo e a superare i propri limiti. In un mondo sportivo che guarda spesso ai grandi centri urbani, Favignana risponde con il rumore della ghisa e il silenzio della fatica, ricordando a tutta la Sicilia che il talento, se ben forgiato, non conosce confini geografici.



