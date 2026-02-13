Sezioni
Sport
13/02/2026 13:50:00

Trapani, il Campo Coni si accende: torri faro e allenamenti serali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-02-2026/trapani-il-campo-coni-si-accende-torri-faro-e-allenamenti-serali-450.png

Il Campo Coni di Trapani si illumina e, per la prima volta dalla sua costruzione, potrà essere utilizzato anche nelle ore serali. Sono state installate le nuove torri faro con luci a LED, un intervento atteso da decenni da atleti e società sportive.


Con le nuove luci, rugby e atletica potranno allenarsi e organizzare gare anche dopo il tramonto. “Per la prima volta in 60 anni dalla sua costruzione, i ragazzi del rugby e dell’atletica potranno allenarsi e organizzare competizioni anche dopo il tramonto, aumentando le opportunità di pratica sportiva e svago”, evidenzia l’ingegnere Orazio Amenta. 

 

Un intervento dalla portata storica dell’intervento, che restituisce alla comunità un campo sportivo fruibile, d'ora in poi, anche di sera. “Siamo felici di questo importante intervento che migliorerà la qualità degli spazi sportivi a disposizione dei nostri giovani – dice il sindaco Giacomo Tranchida – il Campo Coni sarà un luogo di aggregazione e di crescita per tutta la comunità”.


Il primo cittadino rilancia anche una visione più ampia: “Pensiamo al Campo Coni anche come spazio verde fronte mare in stile americano. Abbiamo una conformazione geografica unica che va sfruttata - aggiunge il primo cittadino- Certo, la burocrazia spesso non aiuta, ma è evidente che Trapani è ormai un cantiere a cielo aperto".
Siamo alle battute finali dei lavori per l’illuminazione del campo CONI, un intervento molto atteso” commenta l’assessore allo Sport Andrea Genco, spiegando di aver effettuato più sopralluoghi e che i rallentamenti sono stati causati solo dal maltempo.
Intanto il Comune guarda avanti: è già pronto un progetto di riqualificazione completa dell’impianto, che sarà candidato al primo bando utile per continuare a investire sullo sport e sulla qualità degli spazi pubblici cittadini.









