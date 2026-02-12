Sezioni
Sport
12/02/2026 16:28:00

Ginnastica: un Campionato Regionale convincente per la Marsala Gym Lab

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770910592-0-ginnastica-un-campionato-regionale-convincente-per-la-marsala-gym-lab.jpg

Sabato 7 e domenica 8 febbraio il Comitato Regionale Sicilia della Federazione ginnastica d'Italia ha dato il via alla prima prova del Campionato Regionale a squadre Serie D Silver LA, LB ed LC. Presso la Società Unime di Messina un inizio di Campionato davvero convincente per la Asd Marsala Gym Lab che schiera sei squadre nei diversi livelli. Per le 24 gymlabine impegnate un rientro a casa più che roseo. Le prime squadre a scendere in campo nella giornata di sabato 7 febbraio sono le ginnaste della squadra LB base junior/senior Chiara Isacco, Viola Lombardino, Alyssa Milazzo, Sophia Orlando, Bianca Pruneri e Valeria Sorrentino che salgono sul secondo gradino del podio e le ginnaste della squadra LB avanzato allieve Juliette Ciaramida, Greta Denaro, Viola Licari e Greta Patti che vincono la prova con un distacco di ben 8 punti. Nel pomeriggio è stato il turno delle tre squadre del livello LC. Ad incantare il pubblico e la giuria ci hanno pensato Greta Arceri, Anna Genna, Celeste Licari e Rachele Sciacca della squadra LC base Allieve con esecuzioni impeccabili e da vere professioniste con cui si guadagnano il gradino più altro del podio.Tre i bonus ottenuti al corpo libero per la qualità artistica che da quest'anno vengono assegnati esclusivamente alle ginnaste che dimostrano qualità estetiche nella postura e nel lavoro dei piedi nonché armonia, fluidità e ritmo.

Bellissima prova anche quella della squadra junior/senior formata da Giorgia Angileri, Alice Denaro, Sharon Giubaldo, Maria Lombardo che sempre nel livello LC base si piazzano al terzo posto a soli due decimi dalla seconda e quattro punti dalla prima, composta da ginnaste con il doppio degli anni di esperienza alle spalle. Nel tardo pomeriggio la squadra LC3 avanzato di Margherita Fagarazzi, Carola e Giulia Floreno chiudono la giornata in seconda posizione sebbene una prova fallosa alla trave ma godendo, come le piccoline, di due bonus per la qualità artistica al corpo libero conferma dell'attenzione che la società pone alla cura dei dettagli e alla migliore espressione artistica. Nella giornata di domenica è il turno delle nuove leve della squadra LA base allieve formata da Martina Fagarazzi, Clara Moretti, Lara Piccione e Giada Sparta che con una gara lineare, armoniosa e di classe, vincono l'argento.

"Il nostro progetto sportivo va nella direzione giusta, è l'unanime voce della dirigenza dell'Asd Marsala Gym Lab. Vincere con tutte le squadre dimostra un lavoro omogeneo rivolto a tutte le ginnaste a prescindere dal livello. Non lasciare indietro nessuno e garantire la crescita di ognuna è il nostro obiettivo. Una prima prova che ci ha reso super felici e che ci dà la giusta carica per i prossimi impegni agonistici".

 









