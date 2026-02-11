Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
11/02/2026 17:00:00

Ballo: trionfo a Palermo per la Tutù Ballet di Mazara del Vallo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-02-2026/ballo-trionfo-a-palermo-per-la-tutu-ballet-di-mazara-del-vallo-450.jpg

La scuola di danza Tutù Ballet, guidata dalla geniale direzione artistica di Giusy Pastore, ha conquistato il podio con 4 primi posti ed un secondo posto al concorso Sicilia International Dance Competition, svoltosi a Palermo il 7 febbraio 2026. Questi i risultati:

- 1° posto categoria small dance, passo a due classico - Les Petites Fleurs (Ginevra Mandina e Maria Rocca);
- 1° posto categoria small dance, assolo moderno - Sweet Marinara (Ginevra Mandina);
- 1° posto categoria baby plus, gruppo contemporaneo - Partita a Scacchi (Aurora Bertuglia, Sofia Di Giovanni, Iole Fontana, Gaia Gancitano, Adele Gennaro, Claudia Graffeo, Ginevra Mandina, Alice Maria Parrinello, Maria Rocca);
- 1° posto categoria allievi, gruppo contemporaneo - In This Shirt (Lavinia Asaro, Agnese Calafato, Alessia e Giulia Caradonna, Chiara Lanza, Ilaria Manciaracina, Francesca Siragusa);
- 2° posto categoria baby, gruppo contemporaneo - Dolci Lacrime (Chiara Anteri, Giulia Antero, Melania Asaro, Aurora Bertuglia, Gaia Gancitano, Sofia Garavaglia, Mariagrazia Giacalone).

I seguenti premi e riconoscimenti premiano le attività della società sportiva:

- Borsa di studio per la rassegna nazionale di scuole di danza stage/audizione per la Delanttre Dance Company;
- Borsa di studio per il concorso internazionale Elisabetta Terabust a Roma;
- Premio speciale alla regia per la coreografia "Partita a Scacchi";
- Premio speciale idea coreografia per le coreografie "Dolci Lacrime" e "Les Petites Fleurs".

"Questo trionfo è il frutto della dedizione e del talento delle mie allieve, e conferma il prestigio della scuola in occasione del 10° anniversario" afferma Giusy Pastore, insegnante, coreografa e direttrice artistica della Tutù Ballet. 









Native | 07/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-02-2026/1770287213-0-elezioni-comunali-2026-perche-la-radio-batte-i-social.jpg

Elezioni comunali 2026: perché la radio batte i social 

Native | 04/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-02-2026/1770130762-0-quando-san-valentino-cade-nel-pieno-di-carnevale-la-doppia-festa-alla-pasticceria-savoia.jpg

Quando San Valentino cade nel pieno di Carnevale: la doppia festa alla...

Native | 03/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-02-2026/1770191795-0-leonardo-falco-confermato-segretario-uila-trapani-all-8-congresso-di-categoria.jpg

Leonardo Falco confermato segretario Uila Trapani all’8°...