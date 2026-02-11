Ballo: trionfo a Palermo per la Tutù Ballet di Mazara del Vallo

11/02/2026 17:00:00

La scuola di danza Tutù Ballet, guidata dalla geniale direzione artistica di Giusy Pastore, ha conquistato il podio con 4 primi posti ed un secondo posto al concorso Sicilia International Dance Competition, svoltosi a Palermo il 7 febbraio 2026. Questi i risultati:

- 1° posto categoria small dance, passo a due classico - Les Petites Fleurs (Ginevra Mandina e Maria Rocca);

- 1° posto categoria small dance, assolo moderno - Sweet Marinara (Ginevra Mandina);

- 1° posto categoria baby plus, gruppo contemporaneo - Partita a Scacchi (Aurora Bertuglia, Sofia Di Giovanni, Iole Fontana, Gaia Gancitano, Adele Gennaro, Claudia Graffeo, Ginevra Mandina, Alice Maria Parrinello, Maria Rocca);

- 1° posto categoria allievi, gruppo contemporaneo - In This Shirt (Lavinia Asaro, Agnese Calafato, Alessia e Giulia Caradonna, Chiara Lanza, Ilaria Manciaracina, Francesca Siragusa);

- 2° posto categoria baby, gruppo contemporaneo - Dolci Lacrime (Chiara Anteri, Giulia Antero, Melania Asaro, Aurora Bertuglia, Gaia Gancitano, Sofia Garavaglia, Mariagrazia Giacalone).

I seguenti premi e riconoscimenti premiano le attività della società sportiva:

- Borsa di studio per la rassegna nazionale di scuole di danza stage/audizione per la Delanttre Dance Company;

- Borsa di studio per il concorso internazionale Elisabetta Terabust a Roma;

- Premio speciale alla regia per la coreografia "Partita a Scacchi";

- Premio speciale idea coreografia per le coreografie "Dolci Lacrime" e "Les Petites Fleurs".

"Questo trionfo è il frutto della dedizione e del talento delle mie allieve, e conferma il prestigio della scuola in occasione del 10° anniversario" afferma Giusy Pastore, insegnante, coreografa e direttrice artistica della Tutù Ballet.



