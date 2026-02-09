Sezioni
Sport
09/02/2026 16:30:00

Ciclismo: ottimi piazzamenti per la Star Cycling Lab al Memorial Guardì

È stata una domenica di tatticismo puro, sudore e colpi di scena quella andata in scena sulle strade palermitane per il Memorial Guardì. In un circuito che non ha concesso tregua, lo Star Cycling Lab ha confermato di essere una delle squadre più solide del panorama Master regionale, mettendo in mostra una gestione di gara da manuale, nonostante i capricci della sorte. Sin dai primi chilometri, il team "a pois" ha preso in mano le redini della corsa. Il quintetto composto da Ninni Stella, Riccardo Samaritano, Sergio Signorino, Felice La Grutta e Giulia D’Aguanno ha occupato stabilmente le prime posizioni, con un obiettivo chiaro: proteggere il velocista Samaritano per portarlo nelle condizioni ideali allo sprint finale. Tuttavia, il ciclismo è una disciplina crudele: dopo pochi giri, un imprevisto tecnico ha costretto Samaritano a perdere il contatto con il gruppo di testa. Senza perdersi d’animo, è scattato immediatamente il "Piano B". Il capitano e fondatore, Ninni Stella, ha preso il comando delle operazioni, trasformando una gara d'attesa in una battaglia d'attacco. Per ben due volte la squadra ha lavorato ai fianchi del gruppo, lanciando Stella in fughe che sembravano poter giungere al traguardo. Il gruppo, però, ha risposto con veemenza, ricucendo i tentativi di fuga a pochi chilometri dal termine.
Il Memorial si è deciso così in uno sprint di gruppo che ha visto circa 30 atleti lanciati a velocità folle verso il traguardo. Ad avere la meglio è stato Scibilia (Team Doctor Bike di Messina), ma il bottino per lo Star Cycling Lab resta di assoluto rilievo:
Giulia D’Aguanno: Dominatrice assoluta, 1ª nella categoria Donne.
Ninni Stella: Un monumentale 2° posto di categoria dopo una gara passata all'attacco.
Felice La Grutta: Ottimo piazzamento nel vivo della volata.
Giornata opaca per l'altro team lylibetano, il Marsala Team 2012: gli atleti Maggio, Russo e Alagna hanno chiuso la prova nelle retrovie, incapaci di incidere sul ritmo della gara. Assente "non giustificata" l'Asd I Leoni.

Il circo del ciclismo Master non si ferma. La carovana si sposterà nuovamente a Palermo domenica 15 febbraio per l'atteso Trofeo degli Specialisti. Lo Star Cycling Lab, forte della condizione mostrata oggi, è già pronto a dare battaglia.
 









