Sport: Pallamano, Erice batte Salerno per la vetta - Calcio, il Marsala perde il II° posto

09/02/2026 06:00:00

Handball A1: in un autentico anticipo di Coppa Italia e di Play-off Scudetto, l’AC Life Style Erice fa suo il terzo confronto stagionale con la Jomi Salerno. Dopo la Supercoppa ad agosto e l’andata di regular season, le Arpie fanno tre su tre e al Pala Cardella vincono 32-27 (16-13) in un match dalle tante emozioni. Il primo tempo, molto equilibrato nell’andamento, si regge su due acuti, l’infortunio di Piantini al 19’, sostituita da Margherita Danti a difesa dei pali salernitani ed il cartellino rosso ai danni di Cabral per fallo su Andriichuk al 28’. In tutto questo Erice trova nella mancina Ahanda la sua trascinatrice con la francese che mette la firma sul +3 alla pausa. Ma l’avvio di ripresa è tutto della Jomi, con un break di 4-0 che farà segnare pareggio e sorpasso (17-16). Due squilli ancora di Ahanda – per lei otto reti e 10 segnature per Do Nascimiento – valgono il controsorpasso sul 24-21. Erice mette la freccia, al 48’ realizza il 28-23 e questa volta non lascia margini di ritorno alle campionesse d’Italia. Finisce 32-27. Erice in testa assieme a Brixen, ma aspettando il recupero del 12 febbraio contro Mestrino che potrebbe valere la fuga solitaria in vetta. Foto di copertina di Joe Pappalardo. Di seguito le interviste post partita:

Volley A2: una battaglia di nervi, tecnica e tanto cuore che però non ha regalato i frutti sperati. La Sigel Seap Marsala Volley torna sconfitta dal PalaCoim nella prima trasferta della Pool Salvezza serie A2 Tigotà, cedendo per 3-1 alla Trasporti Bressan Offanengo (25/23, 25/22, 15/25, 25/17). Resta il forte rammarico per una sfida che, con un pizzico di cinismo in più, avrebbe potuto raccontare una storia diversa, trascinando le padrone di casa fino al tie-break. Il match è stato specchio fedele di quanto equilibrio regni in questa seconda fase del campionato. Nonostante lo zero in casella punti, la situazione in graduatoria non subisce scossoni drammatici. In una giornata che ha visto cadere quasi tutte le dirette concorrenti per la salvezza, con la sola eccezione del Volley Modena, le posizioni restano sostanzialmente invariate. La Sigel Seap Marsala Volley torna in Sicilia con la consapevolezza dei propri mezzi e la ferma volontà di trasformare il rammarico odierno nella determinazione necessaria per blindare la permanenza in Serie A2 davanti ai propri tifosi.

Basket A2 femminile: la Sicily By Car Basket firma l'impresa nella diciottesima giornata del campionato di Serie A2 Lega Basket Femminile superando al PalaTreSanti la co-capolista Ecodent Alpo per 90-87. Un successo fondamentale per le alcamesi, che giocano da grandi e salgono al settimo posto in classifica. Posizione che vale l'accesso ai playoff. Russo è la miglior realizzatrice dell’incontro con 25 punti, seguita da Nielacna (18) e Nikolic (17). Per Alpo non bastano i 26 punti di Gregori, la doppia doppia da 25 punti e 14 rimbalzi di Soglia e la prestazione completa di Peresson, che chiude con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Dita incrociate per la Sicily by Car Alcamo Basket da qui all'ultima giornata di regular season. La linea che separa i play off dai play out resta sottile. In foto Sarni e Nicolic.

Futsal A2: in casa contro il Messina il Marsala Futsal non ha disatteso l’appuntamento con il derby d’alta classifica, dominando, sfoderando un bel gioco e prendendosi tutti gli applausi del grande pubblico che come sempre ha fatto la sua grande parte al Palasport San Carlo. Una vittoria importantissima alla 14ª giornata del Campionato di serie A2 Girone A con i lilibetani che adesso si trovano a -1 in classifica proprio dalla capolista Messina e a +3 dalla Gear Piazza Armerina che perde la posizione dopo la sconfitta romana contro l’Eur. La prossima gara si giocherà a Soverato contro il Blingink sabato 14 febbraio; i calabresi sono fuori da play off e play out ma vorrebbero allontanarsi dal Regalbuto a -1 punto; il Marsala però vede la vetta e adesso sì, ci crede. L'ottima prestazione, invece, non basta al Futsal Mazara che fa 1-1 contro la Roma 3z History. I gialloblù di Mister Bruno non vanno oltre il pari nel match interno contro la Roma 3Z History. Al Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata termina 1-1 al termine di una gara equilibrata e molto sfortunata per i padroni di casa che a fine gara devono fare i conti con un’infermeria sempre più piena. In classifica il Mazara si avvicina alla Gear Piazza Armerina posizionandosi in piena zona Play Off ad un punto dai nisseni ed a -5 dalla vetta.

Tennis Tavolo B1: la due giorni in terra campana si è conclusa con un trionfo totale per la FSC Curatolo Germaine Lecocq TT Marsala, due partite, due vittorie e 4 punti che ridisegnano la classifica di Serie B1, proiettando i colori lilibetani sul terzo gradino del podio, a soli quattro punti dalla vetta. La missione è iniziata sabato 7 febbraio contro il TT Torre del Greco. Sotto le luci di una sfida terminata solo in tarda serata, intorno alle 21:30, il Team marsalese ha messo subito le cose in chiaro. sigillando il 5-2 finale ed i primi due punti della spedizione. Domenica 8 febbraio, lo "squadrone" lilibetano si è presentato ai tavoli del TT Cava dei Tirreni. Se all'andata era finita 5-0, il ritorno è stato un’ulteriore conferma di superiorità, un 5-1 senza appello anche se tanto sofferto. I numeri oggi sorridono alla società cara alla Presidente Sandra Sorrentino, terzo posto solitario con 12 punti, a sole quattro lunghezze dalla prima della classe. Quegli obiettivi stagionali che profumano di Serie A2, descritti alla vigilia come un sogno ambizioso, ora appaiono come un traguardo concreto e raggiungibile.

Calcio femminile: escono sconfitte dal proprio stadio le ragazze della Virtus Femminile Marsala. Un passivo di 0 a 3 subìto da parte delle avversarie del Villaricca Calcio Woman che vincono anche grazie a due autoreti delle marsalesi il match della 14° giornata del Campionato di serie C girone D di Calcio Femminile. Un altro duro passivo che relega il sodalizio lilibetano in fondo alla classifica con un solo punto e che ridimensiona la volontà societaria di poter giocare un buon campionato cercando una comunque complicata salvezza soprattutto visto il livello delle squadre partecipanti al torneo. Il ritiro anticipato del Rende, unica vittoria sul campo delle lilibetane, toglie, oltre che i punti dalla classifica, anche il piacere di almeno una vittoria alle ragazze di Mister Valeria Anteri. Perdurando la situazione di distacco (inferiore a cinque punti) in coda alla classifica, la Virtus potrebbe ancora salvarsi tramite un Play Out a gara secca da giocare contro il Cosenza in casa di chi tra le due formazioni si troverà davanti all'altra al termine della stagione regolare. Foto di Le Foto di Bea.

Calcio Eccellenza: tragica 21° giornata per le squadre della provincia di Trapani impegnate nel Campionato Regionale di Eccellenza. Delle cinque formazioni, soltanto il Città di San Vito Lo Capo non ha rispettato il risultato di sconfitta delle consorelle, riuscendo a pareggiare a reti inviolate la difficile sfida in trasferta contro il Partinicaudace. I ragazzi di Mister Colombo, così, abitano da solitari la seconda posizione in classifica dimostrando sempre più di aver perfettamente compreso le dinamiche di questo difficile torneo. La seconda posizione, invece, la perde il Marsala 1912 che torna da Partanna Mondello con una sconfitta per 1 a 0. In effetti una partita maledetta, con almeno due rigori non concessi dal direttore di gara ed un'incredibile occasione da rete accaduta a Mattaliano dentro l'area della Parmonval, puniscono oltremodo gli azzurri di Giovanni Ignoffo che adesso devono anche subire le giuste recriminazioni dei tifosi lilibetani. Perde in casa anche la Folgore di Castelvetrano che subisce due reti dai diretti concorrenti per i play out del Montelepre. Un match che se giocato con più verve avrebbe portato altra linfa vitale ai rossoneri sempre ad una sola lunghezza dall'ultimo posto che vale la retrocessione diretta in Promozione. Perde male in trasferta a Cammarata il Castellammare Calcio. Un 4 a 0 difficile da digerire che porta i biancoazzurri, vista la vittoria del Montelepre, a tre punti dai play out. Una inspiegabile involuzione nel gioco considerando che il Castellammare era primo in classifica ad inizio campionato. Ad uscire sconfitto, ma con grande onore, è l'Accademia Trapani che al Campo Sorrentino del capoluogo trapanese perde 3 a 2 contro la capolista Licata. I neroverdi, al termine della prima frazione di gioco, si trovavano in vantaggio per 2 a 1 grazie alle reti di capitan Campanella e di Luca Ficarrotta, ma i licatesi nella ripresa prima pareggiano e poi sorpassano i padroni di casa condannandoli ad un'altra sconfitta. Una giornata da dimenticare. Di seguito l'intervista post partita ad Alessio Lo Nigro realizzata da Marsala Channel.



