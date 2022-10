Pioggia e allagamenti. Notte di paura a Trapani

01/10/2022 12:58:00

La notte, a Trapani, è passata nel segno della paura. Soprattutto per i commercianti già in ginocchio.

Ieri sera, è bastata mezzora di pioggia battente per rimettere a nudo le criticità di una città che ancora una volta – come era già accaduto lunedì scorso - si è allagata. Paura, tensione, rabbia. E mentre in città ancora si fa la conta dei danni, in via Virgilio, diventata un fiume in piena, l'acqua ha invaso di nuovo il forno Impero e altre attività commerciali. In via Fardella è saltato un tombino. Auto in panne sul lungomare. Per impedire l'accesso al centro storico è stato anche utilizzato un bus dell'Atm, piazzato, a piazza generale Scio, per sbarrare la strada alle macchine. Insomma, città di nuovo in tilt, commercianti fuori dai gangheri e cittadini inviperiti.

Per fortuna, poi, ha smesso di piovere, ma la notte è stata lunga e in molti non hanno chiuso occhio. Fantasmi del passato che riaffiorano. Inverno, che ormai avanza, che rischia di diventare un vero calvario. Clima impazzito, ma anche negligenze perchè quando le città si riempiono d'acqua significa che qualcosa non ha funzionato e che ci sono responsabilità che vanno individuate.

Emergenza anche a Mazara del Vallo e a Castelvetrano dove a seminare il panico nella frazione balneare di Triscina è stata una tromba d'aria. Frattanto, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani è stata istituita l'Unità di crisi. Dalle 19 alle 23 di ieri, i pompieri hanno eseguito 31 interventi di soccorso.