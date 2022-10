Bonini al Milano Fashion Week per scoprire le ultime tendenze per la cerimonia 2023

01/10/2022 07:30:00

In cerca d’ispirazione per il tuo prossimo outfit da invitata? Non perderti le tendenze abiti da cerimonia della prossima stagione presentate al Milano Fashion Week che si è appena concluso. L’atelier Bonini, come sempre, era presente alle sfilate più glamour per portare le ultime novità!

L’evento milanese è stato il palcoscenico per presentare le novità del 2023, outfit che potranno essere ispirazione non solo per le invitate ma anche per party glamour di giovanissime diciottenni.

Vediamo insieme quali saranno le tendenze abiti da cerimonia della prossima stagione, disponibili nell’Atelier Bonini di Via XI Maggio e online sullo shop boninistore.com

Abiti da cerimonia cut out

Il trend fashion degli abiti cut out torna sui modelli da cerimonia più glamour della prossima stagione. Ritagli studiati con attenzione per mostrare parte del ventre, dello scollo, delle spalle o della schiena, trasformando l’abito più classico in un modello attuale e alla moda.

Abiti con overskirt e mantelle

Indecisa sull’indossare un abito da cerimonia con taglio a sirena o principessa? Nessun problema, il 2023 ha trovato la soluzione perfetta per te: l’abito con overskirt. Un abito composto da uno strato extra da applicare all’abito per dare volume e regalarti due look in uno! Applicabili su modelli di gonna più stretti o anche su pantaloni per uno stile da red carpet indimenticabile.

Abiti da cerimonia brillanti

Tra le nuove tendenze di abiti cerimonia donna ritroviamo glitter e paillettes luccicanti. Outfit che brillano di luce propria, mini dress con effetto specchio che rimandano al look disco anni ‘70, effetti scintillanti che fanno risplendere il tuo look da cerimonia in ogni stagione.

Abiti da cerimonia voluminosi

Anche il volume caratterizza la nuova stagione e si presenta non solo nelle gonne ma anche nelle maniche, che diventano le vere protagoniste del look. A sbuffo, alla francese, con spalle pronunciate, da poeta con balza… le tipologie di maniche sono moltissime e tutte dotate della propria dose di charme e originalità. Questo trend mette d’accordo le donne dall’animo romantico con quelle che desiderano mostrare un tocco di innovazione.

Abiti asimmetrici

La stagione 2023 ci apre le porte a una moda tutt’altro che rettilinea. Gli abiti da cerimonia di tendenza si contraddistinguono per i loro tagli asimmetrici, sia nelle scollature che nelle gonne, per un look sofisticato e al contempo originale e ringiovanito. Troviamo modelli con strati di tessuto aggiuntivi e applicazioni oversize per rompere gli schemi e allontanarsi dai più tradizionali e classici abiti da cerimonia lunghi e formali.

Tripudio di volumi, colori, trasparenze e tessuti extra: cosa ne pensi delle nuove tendenze abiti da cerimonia? Dai un’occhiata alla collezione di abiti per invitata 2023 da Bonini in Via XI Maggio a Marsala oppure visita lo shop online boninistore.com con tutte le novità moda per il tuo prossimo look da cerimonia.