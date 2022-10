10/10/2022 07:02:00

Terremoto nella notte a Palermo.

La scossa è avvertita dalla popolazione. Secondo l'Ingv il sisma, di magnitudo 2.5, si è registrato nella zona di Monreale ad una profondità di 9 km.

Diverse sono le persone che hanno segnalato di aver sentito la terra tremare - non solo in città, ma anche in provincia - nonostante la magnitudo bassa. Questo perchè la scossa non è stata molto profonda.