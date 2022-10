Mazara, Vito Torrente: "Lavoriamo ai finanziamenti pubblici per aprire tanti cantieri"

18/10/2022 06:00:00

Vito Torrente, neo assessore della Giunta Quinci a Mazara del Vallo, è assessore ai Lavori Pubblici e quali altre deleghe?

Mi occupo di Sevizi alla città.

Assessore Torrente, lei non ha avuto tempo, si è insediato e subito c’è stato un nubifragio. Come avete tamponato la situazione, cosa state facendo?

Stiamo facendo dei piccoli interventi per migliorare la condizione delle condotte. Diciamo che portiamo, quando finiremo gli interventi, al cinquanta per cento la fluidità delle fognature. Purtroppo le nostre fognature in Sicilia e in tutta la provincia di Trapani sono davvero fatiscenti. Andare ad analizzare le condotte e fare nuovi interventi non è una cosa semplice. Ci stiamo riuscendo con caparbietà.

C’è una polemica del M5S che ha detto che non è vero che è stata richiesta di calamità naturale.

Noi abbiamo fatto tutti gli atti propedeutici per risolvere questa situazione, ognuno fa la critica che vuole.

L’assessore Torrente è in giunta Salvatore Quinci, in quota a quale partito o è un tecnico?

Io ringrazio il sindaco per la fiducia, sono stato quattro anni assessore ai Lavori Pubblici quattordici anni fa. Oggi sono orgoglioso di rappresentare di nuovo la mia città, con la mia piccola esperienza che ho fatto negli anni e che metto a disposizione della città e dei mazaresi.

Da decenni i mazaresi attendono i lavori di dragaggio del Porto.

A breve inizieranno i lavori. Non c’è una data certa, la consegna è stata fatta e inizieranno molto presto.

Quali sono le emergenze che la città deve affrontare nell’immediato per quanto riguarda i lavori pubblici?

Diciamo che stiamo lavorando sui finanziamenti che ci arrivano e il settore è impegnato per una grandissima progettualità. Quando accadono questi eventi sinistri, poi ci sono delle opportunità di natura finanziaria da sfruttare. E’ ora il momento giusto per accedere ai finanziamenti, ma dobbiamo essere bravi noi nella progettualità, per dire cosa vogliamo fare della città domani.

Mancano ancora due assessori in giunta?

Non so, se il sindaco lo ritiene opportuno lo farà. Io sono assessore poco politico.

Torrente, è stato riaperto in parte il ponte sul fiume Arena, che rassicurazioni possiamo fare ai cittadini?

Ci siamo impegnati per la riapertura del ponte, ma anche per la consegna della viabilità tra Mazara e Torretta. Dal commissario del Libero Consorzio ci siamo fatti consegnare la manutenzione ordinaria, in quella zona l’illuminazione era spenta e l’abbiamo riaccesa. Il ponte attualmente è aperto in parte, dalla mattina alle 7:00 fino alle 18:00 del pomeriggio, dopo ci dovrebbero essere dei lavori, ma siccome c’è stato un esposto per analizzare le polveri della sabbiatura, aspettiamo l’esito di questi esami per continuare i lavori.

Assessore Torrente, in molte città a causa del caro energia si sta cercando di risparmiare anche sull’illuminazione pubblica. A Mazara cosa state facendo in questo ambito?

A Mazara abbiamo fatto un’ordinanza per spegnere mezz’ora prima la mattina, e accendere mezz’ora dopo la sera.

Quanti cantieri aperti ci sono in questo momento a Mazara?

In questo momento ci sono dei cantieri che si stanno aprendo come in via del Pescatore, e tanti altri ce ne sono che riguardano interventi mirati, come quelli per le condotte fognarie. Io avverto la cittadinanza che, con la mia presenza, tanti cantieri saranno aperti a Mazara. Noi dobbiamo sognare una città migliore, ci metto tutta l’attenzione di questo mondo.