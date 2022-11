Pnrr, in Sicilia i fondi per scuole e asili. Marsala resta a secco

01/11/2022 15:21:00

In Sicilia arrivano i fondi del Pnrr per 157 asili e nidi. Ma neanche un euro a Marsala, che non ha presentato progetti.



Il Piano nazionale di ripresa e resilienza con fondi europei è l'occasione anche per ridisegnare il volto delle scuole e sistemare il patrimonio dell'edilizia scolastica in Sicilia. Il Ministero dell'Istruzione ha dato, infatti, il via libera a 157 progetti per la realizzazione di nuovi asili nido e scuole materne, ma anche per la demolizione e ricostruzione e la riqualificazione delle strutture già esistenti. In totale in Sicilia arrivano oltre 188 milioni 500 mila euro.



Per l'Anci, l'associazione dei Comuni, si tratta di una vittoria. Anche grazie alle proroghe concesse nei mesi scorsi da Roma per permettre ai comuni di avere più tempo e reperire le competenze per partecipare agli avvisi. Si è evitata così una figuraccia simile a quella dei 31 progetti bocciati per il rifacimento delle reti idriche. Progetti in tutte le province, anche a Trapani. Ma niente a Marsala, il Comune infatti non ha presentato alcun progetto.