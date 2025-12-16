Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
16/12/2025 12:49:00

Palazzo d’Alì, il restauro va avanti: quasi 4 milioni PNRR per la sede del Comune

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765886104-0-palazzo-d-ali-il-restauro-va-avanti-quasi-4-milioni-pnrr-per-la-sede-del-comune.jpg

Il restauro di Palazzo d’Alì prosegue grazie a un nuovo finanziamento PNRR da 3 milioni e 955 mila euro, che consente di portare avanti senza interruzioni i lavori di recupero della storica sede del Comune di Trapani. Un intervento rilevante, non solo per il valore simbolico dell’edificio, ma anche per l’impatto sul decoro urbano e sulla funzionalità degli spazi pubblici nel cuore della città.

Il progetto prevede un restyling complessivo dell’immobile: dal recupero architettonico degli interni al rifacimento degli impianti tecnologici e di climatizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. È prevista anche l’installazione di un’illuminazione scenografica, il restauro degli infissi in legno e la valorizzazione degli elementi decorativi storici.

Restauratori e tecnici specializzati stanno intervenendo su affreschi, dettagli ornamentali e strutture architettoniche di pregio, con lavorazioni complesse che richiedono tempi lunghi e competenze specifiche per garantire il pieno rispetto dell’identità storica del palazzo. Parallelamente, è in corso il recupero della facciata, attualmente protetta da un telone che riproduce l’immagine dell’edificio, soluzione pensata per tutelare il cantiere e preservare il decoro del centro storico.

All’interno, i lavori interessano anche il grande atrio, destinato a essere restituito alla città come spazio rappresentativo e funzionale, più accogliente per cittadini, dipendenti e visitatori. L’intervento rientra in una più ampia strategia di riqualificazione urbana sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il sindaco Giacomo Tranchida sottolinea come il restauro rappresenti “un progetto fondamentale per recuperare un pezzo importante del patrimonio storico cittadino”, evidenziando anche il lavoro dell’amministrazione nell’intercettare risorse nazionali ed europee. Un impegno che, secondo i dati Ifel, ha portato Trapani a risultare prima in Italia per quantità di finanziamenti ottenuti in rapporto alla popolazione e al ruolo di capoluogo.

Sulla stessa linea l’assessore Rosalia D’Alì, che definisce il recupero di Palazzo d’Alì un passaggio chiave per offrire alla città “un luogo di lavoro e di incontro più moderno, funzionale e decoroso”. Un intervento che punta a coniugare tutela del patrimonio storico e innovazione, restituendo a Trapani una sede istituzionale all’altezza del suo ruolo.









Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765795230-0-costa-crociere-premia-citypass-travel-di-castelvetrano-prima-nel-sud-italia-al-global-summit-26.jpg

Costa Crociere premia Citypass Travel di Castelvetrano: prima nel Sud...

Native | 16/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-12-2025/1765881089-0-musica-vino-e-food-a-marsala-il-colomba-bianca-xmas-festival.jpg

Musica, vino e food: a Marsala il Colomba Bianca Xmas Festival 

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...