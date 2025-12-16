Palazzo d’Alì, il restauro va avanti: quasi 4 milioni PNRR per la sede del Comune

16/12/2025 12:49:00

Il restauro di Palazzo d’Alì prosegue grazie a un nuovo finanziamento PNRR da 3 milioni e 955 mila euro, che consente di portare avanti senza interruzioni i lavori di recupero della storica sede del Comune di Trapani. Un intervento rilevante, non solo per il valore simbolico dell’edificio, ma anche per l’impatto sul decoro urbano e sulla funzionalità degli spazi pubblici nel cuore della città.

Il progetto prevede un restyling complessivo dell’immobile: dal recupero architettonico degli interni al rifacimento degli impianti tecnologici e di climatizzazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio. È prevista anche l’installazione di un’illuminazione scenografica, il restauro degli infissi in legno e la valorizzazione degli elementi decorativi storici.

Restauratori e tecnici specializzati stanno intervenendo su affreschi, dettagli ornamentali e strutture architettoniche di pregio, con lavorazioni complesse che richiedono tempi lunghi e competenze specifiche per garantire il pieno rispetto dell’identità storica del palazzo. Parallelamente, è in corso il recupero della facciata, attualmente protetta da un telone che riproduce l’immagine dell’edificio, soluzione pensata per tutelare il cantiere e preservare il decoro del centro storico.

All’interno, i lavori interessano anche il grande atrio, destinato a essere restituito alla città come spazio rappresentativo e funzionale, più accogliente per cittadini, dipendenti e visitatori. L’intervento rientra in una più ampia strategia di riqualificazione urbana sostenuta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il sindaco Giacomo Tranchida sottolinea come il restauro rappresenti “un progetto fondamentale per recuperare un pezzo importante del patrimonio storico cittadino”, evidenziando anche il lavoro dell’amministrazione nell’intercettare risorse nazionali ed europee. Un impegno che, secondo i dati Ifel, ha portato Trapani a risultare prima in Italia per quantità di finanziamenti ottenuti in rapporto alla popolazione e al ruolo di capoluogo.

Sulla stessa linea l’assessore Rosalia D’Alì, che definisce il recupero di Palazzo d’Alì un passaggio chiave per offrire alla città “un luogo di lavoro e di incontro più moderno, funzionale e decoroso”. Un intervento che punta a coniugare tutela del patrimonio storico e innovazione, restituendo a Trapani una sede istituzionale all’altezza del suo ruolo.



