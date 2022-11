I danni del maltempo a Trapani: un'interrogazione al Parlamento Europeo 

01/11/2022 18:54:00

Le alluvioni che hanno colpito Trapani diventano oggetto di una interrogazione presentata dall'europarlamentare Ignazio Corrao.

Ecco il contenuto.

"Settembre e ottobre 2022: a Trapani, diverse violente precipitazioni hanno provocato preoccupanti alluvioni bloccando pericolosamente le principali arterie della città e provocando ingenti danni. Gli allagamenti, i quali si verificano regolarmente ogni anno, sono dovuti all'incapacità della rete fognaria di smaltire la quantità d'acqua meteorica e alla mancata manutenzione ordinaria delle caditoie e dei tombini, come evidenziato nell'interrogazione del consiglio comunale.

Tali eventi, seppure dovuti a una pioggia straordinaria, hanno messo per l'ennesima volta in evidenza "il grave dissesto strutturale della rete fognaria" di Trapani, come denunciato dal commissario straordinario in carica tra il 2017 e il 2018.

Considerata la sempre più frequente occorrenza di violenti fenomeni meteorici in tutta Italia, come ha dimostrato anche l'esondazione nelle Marche, può la Commissione far sapere: se il comune di Trapani ha presentato progetti di ammodernamento del sistema fognario nell'ambito della programmazione UE 2007-2013 e 2014-2020 e se tali progetti sono stati finanziati? Quali fondi europei sono messi a disposizione per intervenire sulla capacità del sistema fognario di ridurre il rischio derivante da alluvioni nell'ambito della programmazione 2021-2027?

se è sua intenzione prevedere risorse destinate a interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico delle infrastrutture e non soltanto la mera realizzazione delle stesse?".