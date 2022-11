L'Italia rifiuta di aiutare una nave carica di naufraghi al largo della Sicilia 

03/11/2022 13:04:00

Il Governo Meloni rifiuta rifiuta di aiutare l'imbarcazione tedesca “Humanity 1” con a bordo 104 minori, il più piccolo ha soli sette mesi. Per Giorgia Meloni sono "navi pirata".

Berlino chiama Roma, per i migranti salvati dalla tedesca Humanity 1 al largo delle coste siciliane: "L'Italia presti rapidamente soccorso ai 104 minori a bordo", la replica alla nota verbale con cui dieci giorni fa l'Italia aveva chiesto a Germania e Norvegia di farsi carico delle persone tratte in salvo dall'imbarcazione della Ong SOS Humanity e della Geo Barents, di Medici Senza Frontiere.

"Per il Governo federale - la posizione di Berlino -, queste organizzazioni forniscono un importante contributo al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Salvare persone in pericolo di vita è una priorità". A indurre la replica tedesca, la chiusura di Roma: "Non possiamo farci carico dei migranti raccolti in mare da navi straniere che operano senza preventivo coordinamento delle autorità", aveva detto il Ministro dell'interno, Piantedosi.

La Farnesina ha fatto ora sapere di aver sollecitato a Berlino chiarimenti sul salvataggio operato dalla Humanity 1 a largo delle coste siciliane. "179 delle persone a bordo hanno urgente bisogno di un rifugio sicuro - fa sapere l'Ong in un video - 11 delle richieste per un porto sicuro non hanno al momento portato frutti.