Donnafugata tra le 130 migliori cantine d'italia secondo "Wine Spectator"

07/11/2022 10:02:00

La cantina marsalese DonnaFugata è tra le migliori 130 cantine d'Italia secondo "Wine Spectator", si trova, infatti, nella lista della celebre rivista in grado di determinare un’importante influenza sui consumatori nei mercati di riferimento. DonnaFugata è in compagnia ad altre nove cantine siciliane: Cusumano; F. Tornatore; Planeta; Morgante; Tasca d’Almerita; Feudo Montoni; Benanti; Tenuta delle Terre Nere e Graci.

Negli Usa "Wine Spectator" è considerata un’autentica guida al lifestyle enologico per un mercato che, da tempo, rappresenta lo sbocco principale delle esportazioni di vino, a partire da quello italiano che, con 2,3 miliardi di euro a valore registrati nel 2021, rappresenta quasi 1/3 delle importazioni statunitensi.

Il matching tra le griffe selezionate e i vini di riferimento protagonisti “Operawine 2023” verrà reso noto qualche giorno prima di “Vinitaly 2023” (Veronafiere, 2-5 aprile).

OperaWine 2023” ha svelato dal “wine2wine” le 130 cantine, selezionate da “Wine Spectator”, per “Vinitaly 2023”, a Verona. Dove, il 1 aprile, saranno le protagoniste del più prestigioso tasting firmato in Italia dall’influente magazine americano. E che, come ormai da tradizione consolidata, rappresenta il prologo dell’evento di riferimento del vino italiano (Veronafiere, 2-5 aprile), con i vini-icona di 20 Regioni, con la Toscana “regina” con Piemonte e Veneto, e dalle quali arriveranno 10 cantine “new entry” (ma il totale è lo stesso del 2022, ndr) per raccontare, tra alta qualità, eleganza e glamour, la bellezza dell’Italia del vino.

E' la Toscana la regione che domina la lista delle migliori cantine italiane selezionate da Wine spectator. Una lista che certifica la diffusione ormai capillare della qualità in tutte le zone del Vigneto Italia. E dimostra, come afferma Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, che «il vino italiano non è solo un prodotto bandiera, ma un comparto sano che contribuisce in maniera determinante allo sviluppo economico e sociale del Belpaese».

Tra i vignaioli selezionati per OperaWine, conquistano 35 posizioni i toscani del Brunello di Montalcino e del Chianti Classico, di Bolgheri e dei Supertuscan. In seconda posizione (19) il Piemonte con i suoi grandi rossi, Barolo e Barbaresco. Incalzato dal Veneto (17), spinto dal Prosecco ma anche dalla potenza dell’Amarone della Valpolicella e dalla ritrovata vitalità del Soave.