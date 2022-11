Trivelle alle Egadi: Forgione dice No, ed è polemica con Zanna

09/11/2022 04:00:00

Il sindaco Forgione dice No alle trivelle al largo delle Egadi, decisione presa dal governo Meloni, con un suo intervento il primo cittadino di Favignana dice che si opporrà in tutti i modi alle trivelle. "Sarà lotta dura - dice il primo cittadino di Favignana -. Non consentiremo il saccheggio del mare e la devastazione dell'ambiente".

«Dopo la scelta di realizzare tre parchi eolici offshore al largo di Marettimo e di Favignana, ora anche l'annuncio della ripresa delle attività di trivellazione, finalizzata all’estrazione del gas, nel mare delle isole Egadi, come scelta del nuovo Governo. È per noi inaccettabile. La consideriamo una provocazione, l’annuncio di un crimine contro l'ambiente, l'economia e lo sviluppo di un arcipelago che costituisce la più grande Area Marina Protetta dell'Europa. Favignana, Levanzo e Marettimo, con la loro storia e il loro ambiente, rappresentano un patrimonio naturalistico per l'intera umanità. Il Governo troverà l'opposizione più netta delle nostre istituzioni e della popolazione. Chiediamo a tutti i deputati, nazionali e regionali, della provincia di Trapani, di assumere una posizione di dignità a difesa di uno dei mari più belli della Sicilia e dell'Italia. Anche la Regione Siciliana, l’Ars e le associazioni ambientaliste devono pronunciarsi e aspettiamo parole chiare anche dal Ministro del Sud e del Mare Musumeci. Sarà una battaglia dura, ma non permetteremo a nessuno il saccheggio e la distruzione del nostro patrimonio marino e naturalistico, della nostra economia, della vita e del futuro delle nostre isole».

E alle parole di Forgione replica il presidente di Legambiente Sicilia, Gianfranco Zanna che definisce demagogiche le parole di Zanna: “Per non avere altre trivelle a mare e a terra, per estrarre petrolio o gas, bisogna solo realizzare gli impianti di energia rinnovabile, eolici e fotovoltaici”. Questa la nota di completa di Zanna:

“È pura demagogia quella del sindaco di Favignana che mette insieme le fonti fossili e quelle rinnovabili, l’opposizione alle trivelle con quella presunta ad un impianto eolico offshore, per una crociata senza senso. È miope e ignorante, politicamente e culturalmente, continuare a voler negare che per non avere altre trivelle a mare e a terra per estrarre petrolio o gas bisogna solo realizzare finalmente gli impianti di energia rinnovabile, eolici e fotovoltaici. E poi la finisca di dire che vuole così difendere l’ambiente e la natura delle Egadi, visto che si è messo di traverso e boicotta costantemente tutti i nostri numerosi tentativi di far riprendere il percorso interrotto nel 2010 per istituire il Parco naturale nazionale delle Isole Egadi e del litorale trapanese. Il sindaco Forgione fa parte di una vecchia sinistra, obsoleta, ottusa e arretrata, ondivaga, che, sbagliando, cerca con il populismo di riacquistare una identità perduta. In questo modo non solo fa danno al territorio che momentaneamente amministra, ma soprattutto lo fa al futuro della comunità egadina a quello di tutti noi. Come ambientalisti siamo sempre a fianco delle comunità che lottano contro le trivellazioni e chiedono l’emancipazione dalle fonti fossili, per promuovere rinnovabili e risparmio energetico”.