Le ricette veloci di Maria: Carne alla pizzaiola

01/12/2022 19:00:00

Carne alla pizzaiola, definita così per la preparazione a base di fettine di carne al sugo di pomodoro.

La carne alla pizzaiola è una ricetta italiana facilissima da realizzare, consiste in un piatto molto gustoso e ricco di ingredienti semplici e mediterranei.

Pomodoro, aglio e se si preferisce anche l'origano sono le basi del condimento in cui vengono immerse le fettine di vitello o di manzo, che vengono prima battute per ottenere uno spessore uniforme, in questo modo la carne risulterà tenera e saporita e avrà bisogno solo di pochi minuti per cuocere.

Inoltre è possibile utilizzare il sugo della carne alla pizzaiola per condire la pasta o per fare una scarpetta.

ingredienti:

fettine di vitello

sugo di pomodoro

aglio

sale

pepe

olio EVO

origano (facoltativo)

procedimento:

In una padella versare un po' di olio EVO e far soffriggere uno spicchio di aglio, successivamente versare il sugo di pomodoro e aromatizzare con sale pepe e origano, lasciare cuocere per circa 2 minuti.

Aggiungere le fettine di carne e lasciare cuocere per qualche minuto, una volta cotta la carne possiamo servire il nostro piatto.

Qui la video ricetta: