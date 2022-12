 Mazara, dal 7 all'11 dicembre l'XI edizione di Blue Sea Land

03/12/2022 02:00:00

Torna Blue Sea Land, l’expo dei cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, torna con la sua XI edizione, in una versione inedita invernale, dal 7 all’11 dicembre, a Mazara del Vallo. La manifestazione è organizzata dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con il supporto della Regione siciliana.

Mercoledì 7 dicembre, alle ore 18, a Mazara del Vallo, ci sarà il taglio del nastro del villaggio fieristico, con circa quaranta stand, degustazioni, spettacoli musicali ed altri eventi artistici e culturali, alla presenza del presidente del Distretto della Pesca, Nino Carlino, del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci.

L’XI edizione di Blue Sea Land proporrà workshop, convegni ed eventi che si svolgeranno al Teatro Garibaldi di via del Carmine, 15, al Dipartimento Pesca in piazza della Repubblica, in Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti e alla Galleria Sicilia del Palazzo dei Carmelitani, e si avvarranno del contributo di illustri accademici, economisti e diplomatici. Dall'08 all'11 dicembre, presso lo stand istituzionale del Dipartimento Pesca, in piazza della Repubblica, ci saranno numerosi cooking show denominati “Camici & Grembiuli”, con 25 posti disponibili per ciascuno, la prenotazione sarà possibile dal 7 dicembre. Sono attese una ventina di delegazioni straniere.

Il focus della manifestazione resta sempre incentrato sullo sviluppo di cooperazioni diplomatiche, scientifiche ed economiche tra numerosi Paesi partendo dal Mediterraneo e giungendo ai Paesi bagnati dall’Oceano Indiano.

Anche il FLAG Trapanese parteciperà alle attività del Blue Sea Land, e lo farà con un importante convegno dal titolo: “L’uso strategico di un marchio per valorizzare il settore ittico e la filiera agro alimentare”, in programma Sabato 10 Dicembre 2022 alle ore 16:30 presso il Palazzo dei Carmelitani - Galleria Sicilia a Mazara del Vallo. l convegno rappresenta un momento di promozione e confronto sui risultati raggiunti da una importante progettualità voluta e realizzata dal Flag Trapanese nell’ambito del Piano di Azione Locale: il marchio Mare Nostro.

Il convegno sarà occasione per discutere delle attività realizzate in questi mesi sul territorio, ma anche per approfondire gli aspetti legati alla valenza del marchio territoriale come volano di sviluppo per tutta la filiera ittica; ne parleremo con:

Salvatore BRASCHI, Presidente del Comitato di gestione del marchio Mare Nostro

Salvatore QUINCI, Presidente della Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese;

Leonardo CATAGNANO, Dirigente Servizio 4 - Dipartimento Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

On. Luca SAMMARTINO, Assessore Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Emilio GIACALONE, Presidente O.P. Trapani ed Isole Egadi;

Salvatore AJELLO, Presidente CO.GE.P.A. di Mazara del Vallo;

Vita DAIDONE, referente società di Audit;

Alessandro CUSUMANO, referente organismo tecnico scientifico.

Numerose saranno altresì le testimonianze in rappresentanza degli oltre 40 operatori che hanno aderito al network Mare Nostro: imprese ittiche, ristoranti, pescherie e grossisti operanti nel territorio dell’area Flag ai quali, a margine dell’evento, verranno consegnate le certificazioni ottenute nell’ambito dell’implementazione del marchio territoriale.