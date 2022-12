I 46 anni di Rmc 101, la radio di Marsala e della provincia di Trapani 

05/12/2022 07:25:00

E festa sia, ancora una volta, come ogni 5 Dicembre. Dal 1976. Compie 46 anni, oggi, Rmc 101 la radio di Marsala, che dal palazzo Grattacielo, nel cuore del centro storico della città, arriva in tutta la provincia. 46 anni sulla cresta dell'onda, potremmo dire, che è quella dell'Fm.

"46 anni di successi ininterrotti - commenta Mario Bornice, amministratore di Rmc 101 - perché ci siamo stati sempre, anche durante il lockdown, ad esempio, non abbiamo mai interrotto le trasmissioni. Accompagniamo con la buona musica, l'intrattenimento, l'informazione di qualità, ogni giorno, la vita di migliaia di persone".

Anche quest'anno per Rmc 101 il 5 Dicembre sarà una giornata speciale, da festeggiare con i tanti radioascoltatori, tra i ricordi di chi c'era, 46 anni fa, e le voci nuove che rinnovano un'emittente ormai storica.

"Siamo consapevoli che ormai la nostra forza è anche la nostra storia - aggiunge infatti Bornice -. Siamo un gruppo consolidato e forte, un marchio riconosciuto, con tanta voglia di crescere ancora. A breve avremo una nuova sede a Trapani, ad esempio, così come saremo partner di importanti manifestazioni per tutto il 2023".

La festa di Rmc 101 è anche un po' la festa di Tp24, il "fratello piccolo" della radio, nato nel 2006 da un'intuizione del direttore Giacomo Di Girolamo, e oggi leader in Sicilia occidentale per numero di lettori e qualità del lavoro giornalistico "frutto dell'impegno di una redazione fantastica - commenta Di Girolamo - e di tanti collaboratori presenti nel territorio e osservatori critici di quello che avviene nella loro comunità". Anche per Tp24 il 2022 è stato un anno da incorniciare, ed anche per Tp24 il 2023 si annuncia carico di tante novità.