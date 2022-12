06/12/2022 22:00:00

Giuseppe Alfieri è il nuovo presidente di Legambiente Sicilia. È stato eletto nel corso dell’assemblea dei circoli che si è svolta allo Spazio Mediterraneo dei Cantieri culturali alla Zisa di Palermo. Alfieri, 38 anni, avvocato, succede a Gianfranco Zanna che ha guidato l’associazione per sette anni. Eletta anche la nuova direttrice di Legambiente Sicilia, Vanessa Rosano, 31 anni, che prende il posto di Claudia Casa.

“Sento sulle mie spalle – ha dichiarato Alfieri – l’onore ma anche il peso di guidare la Legambiente Sicilia. Grazie a chi mi ha preceduto perché ha avuto il grande merito di avere rafforzato l’associazione. Ci aspettano tante, importanti sfide che necessitano di impegno, energia e strategia. Sono tre le direttrici da seguire: la lotta senza sosta ai cambiamenti climatici; la tutela della natura e della biodiversità e l’impulso all’economia circolare. A questi aggiungiamo quella sulla giustizia ambientale”. “Essere stata eletta direttrice di Legambiente Sicilia in questo periodo storico – dichiara Vanessa Rosano – è una grande responsabilità. Per contrastare la crisi climatica in atto devono entrare nelle agende politiche della nostra Regione molti strumenti, tra cui quelli per una rivoluzione energetica e per la tutela della Biodiversità e delle vite umane. Grazie alle persone attive sul territorio, all’interno dei nostri circoli, diamo voce alle soluzioni concrete che possono traghettarci fuori da questa crisi. Spero che alla loro si unisca la voce di tantissime altre persone che come noi sognano un presente e un futuro sostenibile”.