Trapani, Maria Gabriella Orlando è la neo presidente dell'Ordine degli avvocati

07/12/2022 10:27:00

E' un evento storico. Per la prima volta a guidare l'Ordine degli avvocati di Trapani è una donna. Si tratta di Maria Gabriella Orlando di 52 anni, cassazionista dal 2014, che è stata eletta presidente dopo aver ricoperto la carica di consigliere segretario.

“I consiglieri – dice – mi hanno scelta ed io ho accettato volentieri”. Maria Gabriella Orlando è subentrata all'avvocato Vito Galluffo che si è dimesso “per la sopraggiunta incompatibilità – come lo stesso ha spiegato - con la mia elezione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Da qui, pertanto, la scelta di passare la mano.

Uscito di scena il “guru” delle toghe trapanesi, i consiglieri hanno individuato in Maria Gabriella Orlando la persona giusta per ricoprire la prima carica dell'Ordine. Una scelta non casuale. Il presidente, anzi la presidente, dal 1994 – anno in cui ha conseguito l'agognata laurea – si è sempre spesa per l'avvocatura, distinguendosi per la sua grande professionalità, compostezza ed equilibrio. Insomma, con lei l'Ordine è in buone mani. E la neo presidente è entrata nella storia. Mai prima d'ora, l'Ordine aveva avuto una donna al comando. Come del resto i Fori di Palermo e Marsala. Frattanto, a gennaio si procederà al rinnovo delle cariche. Orlando annuncia: “Mi candiderò”.