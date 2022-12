Trapani, l'Ordine dei medici cerca un funzionario amministrativo. Tutte le info

13/12/2022 15:00:00

L'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Trapani cerca 1 funzionario amministrastivo. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di area funzionari con profilo amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno. (GU n.97 del 09-12-2022). Qui tutte le informazioni utili per coloro che fossero.

Luogo: Trapani (Sicilia)Posti disponibili: Scadenza: 09/01/2023 Tipo: concorso Cittadinanza: Europea Contratto: tempo indeterminato Titolo di studio: Lauree economico e giuridiche

funzionario amministrativo Trapani funzionario amministrativo Sicilia

Requisiti: diploma di laurea compreso tra i seguenti e rilasciato secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/1999: Giurisprudenza; - Scienze Politiche; oppure diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento universitario previgente al D.M.509/1999, il quale, con apposito provvedimento, sia stato dichiarato come equipollente ad uno dei diplomi di laurea indicati alla lettera a); in questo caso, nella domanda di partecipazione il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che ha previsto l'equipollenza; oppure laurea specialistica (ex D.M. 509/1999) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, ad uno dei titoli di studio indicati alla lettera a); oppure d) laurea magistrale (ex D.M. 270/2004) equiparata, ai sensi del D.M. 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, ad uno dei titoli di studio indicati alla lettera a); oppure laurea triennale di cui al D.M. 270/2004, classi: ➢ L-14 Scienze dei Servizi Giuridici; ➢ L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione; ➢ L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; ➢ L-33 Scienze Economiche; ➢ L-36 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; oppure f) laurea triennale di cui al D.M. 509/1999, classi: ➢ 02 Scienze dei Servizi Giuridici; ➢ 15 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; ➢ 17 Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale; ➢ 19 Scienze dell’Amministrazione; ➢ 28 Scienze Economiche; ➢ 31 Scienze Giuridiche.



Diploma universitario di durata triennale di cui alla L. 341/1990, equiparato con decreto ministeriale 11 novembre 2011 alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004.



Dove va spedita la domanda: concorsi.omceotp@pec.it

Contatta l'ente: ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Trapani - via Serraino Vulpitta n. 6 - 91100 Trapani (TP), tel. 0923.22249, e-mail a: segreteria@omceotrapani.it

Prove d'esame:

Le prove verteranno sulle seguenti materie:

• ordinamento contabile e finanziario degli Enti pubblici non economici

• diritto pubblico e diritto amministrativo con particolare riferimento agli Enti pubblici non economici;

• legislazione e normativa inerenti gli ordini professionali con particolare riferimento a quelli sanitari ed all’organizzazione ed il funzionamento degli stessi, nozioni in materia di ECM e di ordinamento previdenziale degli iscritti all’ordine;;

• Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs 33/3013) e codice dei contratti pubblici;

• Normativa in materia di Privacy;

• Nozioni in materia di codice dell’amministrazione digitale;

• Conoscenze delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici (videoscrittura, fogli elettronici, database);

• Conoscenza della lingua inglese;



La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice e avverrà sulla base di:

a) una eventuale prova preselettiva. In relazione al numero delle candidature, la Commissione Esaminatrice potrà fare ricorso ad una prova preselettiva alla quale sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini, con riserva di accertamento dei requisiti previsti nel bando. La prova preselettiva, svolta compatibilmente con le misure di contenimento del contagio da Covid-19 idonee a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, consisterà nella somministrazione di quesiti con risposte multiple prefissate e verterà prevalentemente sulle materie d’esame di cui al punto 7 del bando, e/o su quesiti di abilità logicomatematica e/o di cultura generale. Sarà facoltà della Commissione ponderare la prova tra i diversi contenuti.

b) una prova scritta

La Commissione esaminatrice deciderà se la prova consisterà nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla e/o predeterminata, o se consisterà in domande a risposta aperta, ovvero nella redazione di un elaborato, sulle materie d’esame indicate al punto 7 del presente Bando.

c) una prova orale

La prova orale consisterà in un colloquio individuale a contenuto tecnico professionale, mirato ad accertare le conoscenze tecniche specifiche dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti, la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. Gli argomenti oggetto della prova orale sono tutti quelli indicati al punto 7 del presente Bando.