Mazara, Petrosino, Erice: bilanci, progetti e iniziative dei sindaci Quinci, Anastasi e Toscano  

20/12/2022 06:00:00

Tre città, tre sindaci della provincia di Trapani: Salvatore Quinci, Mazara del Vallo; Giacomo Anastasi, Petrosino e Daniela Toscano Erice.

Li abbiamo intervistati, e come di consueto a fine anno si fa un bilancio che è anche occasione di programmazione. A Mazara, Quinci parla del progetto della pista ciclabile, della cittadella dello sport e di due nuove strutture sportive coperte. C'è anche in programma nuovo canile che dovrebbe essere finanziato. Per quanto riguarda i progetti del PNRR, nonostante la carenza di risorse umane, "il Comune - dice - ha acquisito l'ok per finanziamenti da 20milioni di euro". Qui la video intervista completa al sindaco Salvatore Quinci:

Con il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, abbiamo parlato del suo primo Natale da primo cittadino. Un Natale all'insegna della sobrietà ci dice, per via della difficilissima situazione economica in cui versa l'Ente Comune. Tra le iniziative adottate di recente dal suo Comune, per contrastare l'abbandono dei rifiuti, c'è la possibilità di sequestrare il mezzo usato dai cittadini per lasciare i rifiuti indiscriminatamente in giro per il territorio comunale. Riguardo al PNRR dice il sindaco si sta lavorando ad avvisi e progettazione nell'ambito del Distretto Socio Sanitario, ma anche ai fondi del PNRR sulla digitalizzazione e su una linea sulla missione 5 che ha a che fare con il mondo agricolo. "Purtroppo devo dire - afferma il sindaco - che non siamo riusciti a partecipare ad alcuni bandi perché non c'era il rendiconto del 2020, perché era ancora in corso di approvazione". Qui di seguito la video intervista al sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi:

Il sindaco Daniela Toscano, ha spiegato perché quest'anno non ha addobbato la città per il periodo natalizio. Come in ogni famiglia che ha delle priorità, anche il Comune, visto che ha dovuto rateizzare le bollette elettriche, non avendo fondi, ha deciso di rinunciare agli addobbi e di puntare, comunque, ad un cartellone di EriC'è Natale sempre più ricco e di qualità, che funziona sempre di più, visto che gli alberghi sono pieni a conferma dell'attrazione che fa questo cartellone natalizio. La Toscano ricorda che entro la fine di Marzo, sarà, dopo trent'anni, inaugurato il Campo Bianco, che torna alla città come spazio non solo per gli sportivi ma anche per le famiglie. Qui la video intervista a Daniela Toscano: