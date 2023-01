Parchi e musei gratis per Capodanno in Sicilia. Cosa vedere 

01/01/2023 02:20:00

Un Capodanno all'insegna della cultura in Sicilia.

Il primo giorno del 2023 coincide infatti con il tradizionale appuntamento della "Domenica al Museo": l'iniziativa che prevede, ogni prima domenica del mese, l'ingresso gratuito in Parchi archeologici, musei e luoghi della cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali.

Oggi, pertanto, Domenica 1 gennaio 2023, dunque, niente biglietto per visitare i principali siti culturali regionali. Lo ha disposto l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, aderendo all'iniziativa del Ministero della Cultura.

Sul sito dell'assessorato regionale ai Beni Culturali è possibile consultare l'elenco completo dei siti aperti ogni prima domenica del mese, con orari e numeri di telefono.



Siccome è meglio essere prudenti, vi consigliamo di informarvi su eventuali prenotazioni, turni e orari di apertura direttamente con il luogo di vostro interesse o consultando gli orari sul sito dei parchi archeologici della Regione Siciliana.

In provincia di Trapani oggi può essere l'occasione per visitare gratuitamente il Parco archeologico di Segesta è uno dei principali parchi archeologici della Sicilia. La data di fondazione dell'antica città non è nota anche se l'area risulta già abitata nel XI secolo a.C. Secondo lo storico greco Tucidide la città fu fondata dagli Elimi, un popolo di origine troiana che attraverso il Mediterraneo giunse in Sicilia.

A Marsala è aperto il Museo Archeologico Regionale "Lilibeo" e la contigua Area archeologica di Capo Boeo. Ma aci sono anche da visitare nche il Museo del Satiro a Mazara del Vallo. Il Castello Grifeo a Partanna e anche l'ex Stabilimento Florio a Favignana.