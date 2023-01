Alcamo vince per il secondo anno consecutivo la Coppa Sicilia di Pallamano

11/01/2023 08:00:00

È Alcamo ad organizzare e vincere le Final 4 di Coppa Sicilia di Pallamano, in collaborazione con il comitato regionale Figh presieduto da Sandro Pagaria.

I primi due match hanno visto il Mascalucia battere il Marsala 31 a 23 e l’Alcamo aggiudicarsi il match contro lo Scicli per 26 a 13, così componendo le due finali che saranno giocate nel pomeriggio. Nella finale per il terzo e quarto posto lo Scicli batte il Marsala 22 a 25. Per i lilibetani è stata la prima storica esperienza in Coppa ed il bicchiere è da vedere sicuramente mezzo pieno. Un quarto posto che ripaga il duro lavoro di una stagione ancora non finita e che sicuramente riserverà altre belle emozioni.

La finalissima, invece, vede la vittoria, per il secondo anno consecutivo, degli alcamesi di Randes sui capoclassifica della serie B del forte Mascalucia che non viene premiato dai favori del pronostico perché gli alcamesi giocano una partita perfetta, senza errori e forti di uno splendido pubblico che dagli spalti ha fatto sentire la vicinanza ai loro beniamini. L’allungo finale dei padroni di casa dopo un match molto tirato fa esplodere l’impianto del Pala Verga nella festa della vittoria. E adesso, tutti concentrati sul campionato che tante cose ancora ha da dire.