La cattura di Messina Denaro: tutte le reazioni 

17/01/2023 06:00:00

Non stanno mancando le reazioni del mondo politico, e non solo, relative all’arresto dello storico ex latitante Matteo Messina Denaro avvenuto a Palermo, nella mattinata di oggi 16 gennaio 2023.

Eccone alcune. Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida: «Oggi - dichiara Tranchida - è una bellissima giornata. L'arresto dell'ormai ex superlatitante Matteo Messina Denaro rappresenta, seppur dopo una lunga ed inquietante latitanza, un punto di svolta importantissimo nella lotta alla mafia trapanese ma di valenza nazionale ed oltre - dichiara il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida -. Dall'impunità delle stragi di vittime innocenti al traffico di droga, l'operazione messa in campo dalle Forze dell'Ordine consente finalmente di assicurare alla giustizia uno dei boss mafiosi più ricercati al mondo. Continuiamo dunque con rinnovata fiducia nel quotidiano impegno civile di contrasto alle mafie, alla criminalità ed al malaffare, promuovendo legalità e sviluppo, guardando a fronte alta il futuro anche in favore dei nostri giovani».

Safina (PD): “Arresto di Matteo Messina Denaro. In ritardo ma festeggiamo perché vince lo Stato” – «Non poteva iniziare meglio di così la settimana: oggi è una giornata meravigliosa per l'Italia e soprattutto per la Sicilia e i milioni di siciliani che della legalità e il rispetto delle regole hanno fatto il loro faro. Singolare il fatto che la cattura del superlatitante sia avvenuta a trent'anni dall'arresto di Totó Riina». Così il deputato regionale del PD Dario Safina ha commentato la notizia dell’arresto del latitante Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Reparto Operativo Speciale. «Complimenti ai carabinieri dei Ros – conclude Safina – e alla magistratura tutta che dopo anni di indagini, inchieste e duro lavoro, sono riusciti ad assicurare alla giustizia uno degli uomini più pericolosi al mondo. La nostra terra da oggi è più libera».

SANTANGELO (M5S): "Cattura Messina Denaro, vittoria dello Stato sulla mafia" - "Abbiamo atteso questa giornata per trent’anni. L’arresto di Matteo Messina Denaro è una grande notizia per chi è impegnato in prima linea quotidianamente contro mafie e malaffare, ma soprattutto per tutti i Cittadini onesti. Un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, e in particolare ai Carabinieri del Ros di Palermo, al procuratore di Palermo, Maurizio de Lucia e al procuratore aggiunto Paolo Guido che hanno eseguito e coordinato l'operazione. Lo Stato vince sulla mafia!". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

ARRESTO MESSINA DENARO, ON. CATANIA: «OGGI HA VINTO LO STATO, TERRITORIO FINALMENTE LIBERO»

«Oggi lo Stato vince una battaglia di legalità e il nostro territorio, strangolato per decenni, può sentirsi finalmente libero il collo da una morsa». Lo dice il deputato regionale Nicola Catania (FdI), sindaco di Partanna, commentando l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro. «È una pagina storica per la lotta alla mafia e per il territorio del Belìce, che da oggi deve guardare al futuro con speranza e rilancio sul solco della cultura alla legalità», ha concluso Catania, che ha espresso un plauso alle forze dell’ordine e alla magistratura.

Ciminnisi (M5S): “L’arresto di Messina Denaro un momento di riscatto per i siciliani onesti e per la provincia di Trapani” – «Un momento di riscatto per i siciliani onesti e, in particolare, per il territorio di Trapani, marchiato da anni come "la provincia di Matteo Messina Denaro"». Così la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Cristina Ciminnisi ha commentato, emozionata, la notizia dell’arresto del latitante Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Reparto Operativo Speciale: «Una cattura che profuma di libertà! Una libertà conquistata ad un prezzo altissimo, ma che dobbiamo difendere ogni giorno e costruire con rettitudine e intransigenza. Non abbassiamo la guardia, mai». «Un plauso e un vivo ringraziamento – conclude Ciminnisi – alla magistratura e agli uomini e alle donne del Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri che, dopo anni di duro lavoro, hanno posto fine ad una latitanza durata 30 anni. Adesso, rialziamo la testa». ARRESTO MESSINA DENARO, CGIL CISL UIL TRAPANI: “OGGI E’ UN GRANDE GIORNO, SIA UN NUOVO INIZIO DI UN PERCORSO DI LEGALITA’ E SVILUPPO PER IL NOSTRO TERRITORIO” - “Oggi è un giorno importante per lo Stato che segna un grande passo in avanti nella lotta alla mafia grazie all’arresto del boss di Castelvetrano, latitante da 30 anni, Matteo Messina Denaro. Un grande plauso e ringraziamento va ai carabinieri del Ros, alla procura di Palermo e a tutte le forze dell’ordine che in questi anni hanno lavorato per raggiungere questo grande risultato sul fronte del contrasto a Cosa Nostra, l’obiettivo adesso è liberare il nostro territorio trapanese dall’oppressione mafiosa”. Ad affermarlo sono i segretari generali Cgil Cisl Uil Trapani, Liria Canzoneri, Leonardo La Piana, Tommaso Macaddino, che commentano così l’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro avvenuto oggi a Palermo. “L’arresto avviene proprio all’indomani dei trent’anni dalla cattura del boss Totò Riina, sono tutti successi delle forze dell’ordine che non si sono mai fermate nella continua battaglia contro questa piaga, che soffoca ancora il tessuto produttivo, sociale ed economico delle nostre città, e che ci ha tolto troppo in termine di vite di eroi che hanno dato tutto per sconfiggerla”. Cgil Cisl Uil Trapani aggiungono “bisogna fare adesso un altro balzo in avanti per debellare anche le infiltrazioni mafiose, la corruzione, le relazioni fra mafia e colletti bianchi, per poter davvero far prevalere la legalità su ogni azione portata avanti per lo sviluppo del territorio. E’ un momento importante ma bisogna ancora rimboccarsi le maniche perché sappiamo dall’esperienza del passato che Cosa Nostra è sempre pronta a riorganizzarsi e a cercare nuovi capi e affari da sfruttare”. Canzoneri, La Piana , Macaddino concludono “noi ogni giorno facciamo la nostra parte per diffondere i valori di legalità in ogni realtà in cui siamo presenti, sia questo arresto eccellente di oggi, un nuovo inizio, quello che vede prevalere solo i successi di chi vuole bene a questa terra, nel ricordo costante dei nostri eroi, come i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e tutte le vittime innocenti, che hanno pagato con la propria vita questa battaglia, e di chi vuol vederla rinascere, nel segno di un costante e forte No alla mafia”.

Arresto Matteo Messina Denaro. M5S in commissione antimafia all’Ars: Grande giorno ma non si ripetano gli errori del passato - Palermo 16 gennaio 2023 - “La cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro è una vittoria per lo Stato ma anche per il nostro territorio. Come commissione antimafia teniamo alta l’attenzione su diversi dossier per liberare il nostro territorio dalla piaga mafiosa. Speriamo però che non si ripetano gli errori del passato preservando conoscenze e informazioni preziosissime per comprendere 30 anni di storia buia del nostro Paese. Mi congratulo con le forze dell’ordine e la Procura”. A dichiararlo è la deputata regionale del movimento cinque stelle all’assemblea regionale siciliana Roberta Schillaci componente, insieme alla collega Jose Marano, della commissione antimafia all’Ars. “Stupisce certamente - spiega Schillaci - il fatto che Matteo Messina Denaro fosse non solo nel territorio italiano ma addirittura a pochi passi da casa nostra e quella di oggi è sì una grande notizia ma le modalità del suo arresto impongono un’ampia riflessione. Auspichiamo inoltre che venga presto perquisito anche il suo covo” - conclude Schillaci. “Oggi è un giorno importante per il nostro Paese e per la Sicilia - spiega Jose Marano - Il latitante Matteo Messina Denaro era l’ultimo boss ancora in fuga del periodo stragista che ha drammaticamente segnato la storia della nostra terra. È doveroso un plauso a tutti quelli che in questi anni hanno contribuito alla cattura di oggi. L’attenzione della commissione antimafia è sempre ai massimi livelli per restituire ai siciliani una vita lontana dal fenomeno mafioso” - conclude Marano.

“Congratulazioni alla magistratura, ai carabinieri e alle forze di polizia che hanno posto fine a una latitanza iniziata nel lontano 1993. Congratulazioni a tutti coloro che in questi trent’anni, con un lavoro di squadra e di investigazione, hanno a poco a poco svuotato il sistema di protezione che ruotava attorno al latitante tanto da consentirne oggi la cattura". Così il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino, che aggiunge: "La latitanza di Matteo Messina Denaro ha costituito una macchia che ha avvelenato il territorio, gli abitanti, l’economia e talvolta le Istituzioni. Da oggi potremo parlare di rinascita della provincia di Trapani. A nome degli imprenditori associati a Sicindustria Trapani desidero ringraziare tutti quanti hanno partecipato all’operazione che ha condotto alla cattura di Matteo Messina Denaro. Grazie perché oggi ci restituite una buona dose di libertà e di orgoglio per il fatto di appartenere a un territorio che deve essere conosciuto per la sua storia, per la sua bellezza e per la sua operosità. L’operazione di oggi non ha con un colpo di spugna cancellato la presenza della mafia, ma è sicuramente un segnale importante per affrancarci da questa forma di criminalità pericolosa e abietta e per dare ancora più fiducia a tutti noi sulla forza e sulla presenza dello Stato”.

“La brillante operazione della Procura Nazionale Antimafia e dei Carabinieri del Ros, che ha portato oggi all’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, sia solo l’inizio di un riscatto sociale di legalità nel nostro Paese e in particolare nel nostro territorio, da troppo tempo marchiato, nell’immagine e nei fatti, dal cancro della mafia”. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Orlando e Francesco Cicala, Presidente e Segretario della CNA Trapani, che si congratulano con la magistratura e le forze dell’ordine per la cattura del boss mafioso originario di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, latitante da ben trent’anni. “Auspichiamo che questo arresto- dicono ancora- sia determinante per una svolta decisiva nella lotta alla mafia e alla cultura mafiosa, piaghe sociali del nostro Paese e ostacoli reali allo sviluppo socio-economico e per tutte le persone e gli imprenditori che operano nella legalità e nell’onestà”.

Il Sindaco Giuseppe Scarcella e l’Amministrazione comunale di Paceco esprimono le loro congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, alla Procura della Repubblica di Palermo ed alle Istituzioni tutte, per avere assicurato alla giustizia Matteo Messina Denaro, latitante da troppi anni. “L’auspicio – aggiunge il primo cittadino – è quello di una sconfitta del malaffare mafioso, assolutamente necessaria”.