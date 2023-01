La cattura di Messina Denaro. L'appello: "Castelvetrano scenda in piazza davvero". Ecco dove e quando

18/01/2023 17:49:00

Troppo facile organizzare manifestazioni per gioire della cattura di Matteo Messina Denaro, di mattina, con gli studenti. Ma i loro genitori, invece, in questo momento storico, di liberazione, per la città, il Belice e la Sicilia, dove sono?

Se lo chiedono in tanti. Anche Giuseppe Cimarosa, il figlio del cugino di Messina Denaro, Lorenzo, che si è apertamente ribellato al boss ed alla sua famiglia.

Ed è per questo che Cimarosa ha lanciato un appello: "Vediamoci domani, in piazza, alle 16, di pomeriggio".

Si, ma dove? In Piazza Ruggero Settimo. Lì, infatti, vivono le due sorelle di Matteo Messina Denaro, Patrizia e Bice. Non si tratta di provocare, ma di dare senso ad una protesta civile. E' per questo che Cimarosa invita tutti a venire con un foglio bianco: "Adesso il futuro scriviamolo noi".

"A due giorni dal lieto evento e dopo la lunga riflessione, ho pensato che domani sia molto importante, per il valore simbolico che custodisce, organizzare una manifestazione silenziosa e pacifica nel guartiere dove Matteo Messina Denaro è nato e dove vive ancora il resto della sua famiglia - racconta Giuseppe Cimarosa - E facciamolo portando un foglio bianco con noi che simboleggi la rinascita della nostra Castelvetrano, perché si riscriva una nuova storia, una nuova era, un nuovo domani senza ombre e con coraggio. Vi chiedo di non perdere questa occasione perché tutti noi siamo chiamati , chi nel piccolo e chi nel grande , a fare il nostro dovere . E ribellarsi alla Mafia e gioire di questo arresto è un nostro dovere di siciliani onesti. Fino ad oggi la nostra storia è stata segnata e scritta dagli errori degli altri … da oggi ce la scriviamo da soli ! Chi è con me ? Forza, Castelvetrano, risorgiamo ! Ci vediamo in piazza Ruggero Settimo a Castelvetrano dalle ore 16 in poi".