Ecco quali sono le 10 migliori cassate della Sicilia

Dopo la 50 Top Cannolo è stata rilasciata sempre all’interno della 50 Top Italy Pasticcerie 2022 una nuova classifica targata 50 Top Italy. Ad essere inserite in questa speciale classifica le pasticcerie che secondo gli esperti della guida realizzano la miglior cassata, uno dei dolci assieme al cannolo, che identificano la cucina siciliana in Italia e nel mondo. Il dolce, a forma di torna, è a base di ricotta zuccherata, tradizionalmente di pecora, con l’aggiunta di pezzi di cioccolato, pan di Spagna, pasta reale e frutta candita.

Come detto questo è un dolce di produzione tipica siciliana ed è ufficialmente riconosciuto e inserito nella lista dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani (P.A.T.) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta della Regione Siciliana. La sua origine risale probabilmente alla denominazione degli arabi in Sicilia tra il IX e l’XI secolo che introdussero gli ingredienti base della cassata come la canna da zucchero e gli agrumi, insieme alla mandorla, che era stata introdotta dai fenici, e ovviamente della ricotta di pecora presente nell’isola fin dall’epoca preistorica.

In origine il dolce non era altro che un involucro di pasta frolla farcito con ricotta zuccherata e infornato, la versione più simile a quella attuale risale al XIV secolo quando le monache del Convento della Martorana inventarono la pasta reale, detta anche “Martorana” in onore delle creatrici. La decorazione caratteristica della cassata con la frutta candita risale invece al 1873 ed opera del pasticciere palermitano Salvatore Gulì. La cassata viene realizzata in tutta l’isola ma la sua preparazione varia da provincia a provincia.

Di seguito le pasticcerie in Italia che realizzano la miglior cassata dalla posizione n. 1 alla n. 10

1 Sciampagna Pasticceria – Marineo (PA), Sicilia

2 Pasticceria Cappello – Palermo, Sicilia

3 Caffè Sicilia – Noto (SR), Sicilia

4 La Pasticceria di Maria Grammatico – Erice (TP), Sicilia

5 Pasticceria Costa Palermo – Palermo, Sicilia

6 Oscar 1965 – Palermo, Sicilia

7 Pasticceria Palazzolo – Cinisi (PA), Sicilia

8 Pasticceria Delizia – Bolognetta (PA), Sicilia

9 Pasticceria Verona & Bonvegna – Catania, Sicilia

10 Antica Pasticceria Irrera – Messina, Sicilia