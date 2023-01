Oggi i funerali di Gregory Bongiorno. Lutto cittadino a Castellammare.

24/01/2023 07:28:00

Si terranno oggi, 24 Gennaio 2023, alle 15, in Chiesa Madre, a Castellammare del Golfo, i funerali di Gregory Bongiorno, l'imprenditore, presidente di Sicindustria, scomparso per un malore nella notte tra sabato e domenica.

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, ha proclamato il lutto cittadino per oggi.

A palazzo Crociferi saranno esposte le bandiere a mezz’asta listate a lutto e nel pomeriggio gli uffici comunali rimarranno chiusi.

«Durante la celebrazione dei funerali, dalle ore 15 del 24 gennaio e fino alla conclusione, invitiamo i titolari di attività ad abbassare le saracinesche ed i concittadini, le associazioni e gli esercenti, a partecipare al lutto cittadino nel modo ritenuto più opportuno, anche con la sospensione delle attività -invita il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo-. Manifestiamo il nostro cordoglio e quello dell’intera città di Castellammare del Golfo, profondamente scossa e addolorata per l’improvvisa perdita -che è dell’intera collettività siciliana- di un concittadino di alto spessore umano e professionale quale è stato Gregory Bongiorno, che ha onorato la nostra città con il suo impegno ed esempio per la legalità ed in favore dell’intero sistema produttivo siciliano».

Sono tante le testimonianze giunte in queste ore in redazione sulla figura di Bongiorno.

Ieri abbiamo ricordato la sua figura con il collega Nino Amadore, de Il Sole 24 Ore, durante Buongiorno24, la diretta con la redazione di Tp24 che va in onda sui nostri canali social ogni mattina alle 9 e 30.

«Se le parole hanno un peso, è difficile oggi trovare parole opportune che possano ricordare Gregory Bongiorno, vicepresidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, che prematuramente ci ha lasciati. Perdiamo prima di tutto un amico e un uomo leale e sincero, e poi un imprenditore serio ed abile sempre al fianco del Distretto per il quale ha profuso impegno ed energie volte a promuovere il turismo e a raggiungere obiettivi comuni, mettendo a disposizione le sue capacità e fornendo stimoli e idee per far crescere il territorio dove era nato in una visione, aperta e lungimirante, che guardava oltre i confini della Sicilia. Un vero "uomo di squadra", generoso, pronto a dialogare con tutti con il garbo e la gentilezza che gli erano connaturali. Ha affrontato sfide complesse nel rispetto pieno dei valori legali alla legalità, mostrando coraggio e abnegazione e il suo esempio resterà una traccia sulla quale proseguire per i giovani imprenditori che hanno investito e scelto di rimanere a lavorare in questa terra. Il Distretto è vicino ai familiari in questo momento di grande dolore» dichiara la Presidente del Distretto Turistico Rosalia D'Alì.

“Abbiamo perduto un amico e un professionista serio, preparato e impegnato con il quale in questi anni diverse sono state le occasioni di confronto anche non ufficiali. Comune denominatore dei rispettivi impegni istituzionali è sempre stato quello di garantire il migliore sviluppo di questa terra con il pieno rispetto dei valori legati al rispetto della legalità”.

A parlare è il commissario straordinario dell’Iacp di Trapani , ing. Maurizio Norrito.

“Sono profondamente dispiaciuto e non avrei mai voluto che fosse così, che la mia prima comunicazione pubblica dopo il mio insediamento di giovedì scorso quale commissario straordinario dell’ente, doveva essere proprio questa. Con Gregory Bongiorno mi univa una amicizia personale, l’ho conosciuto ragazzo e l’ho tante volte incontrato per quello che intanto era diventato, un imprenditore capace, un punto di riferimento non solo per la provincia di Trapani dove lavorava ma per l’intera Sicilia. Oggi abbiamo perduto un faro, un punto di riferimento, un uomo che ci ha insegnato come difendere questa terra”.



Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gregory Bongiorno viene espressa dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Trapani, Gildo La Barbera. “Perdiamo un imprenditore serio e preparato, - ha detto il presidente - un collega attento e stimato da tutti. È sempre triste perdere un amico e lo è ancora di più quando a lasciarci è una persona come Gregory Bongiorno un imprenditore votato alla legalità, alla sostenibilità ed all'inclusione sociale. Per anni è stato un esempio ed un punto di forza per il nostro territorio e credo fortemente che anche grazie alla statura morale di uomini e donne come Gregory sono stati raggiunti gli eccezionali risultati dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata. La sua improvvisa scomparsa all’età di soli 47 anni ci lascia attoniti e sgomenti”. “Presidente di Sicindustria e già presidente di Confindustria Trapani, Gregory Bongiorno è stato una persona per bene, sempre pronto a sacrificarsi per lo sviluppo e il buon nome della nostra amata terra”, ha concluso il presidente La Barbera. Il Consiglio dell'Ordine, a nome di tutti gli iscritti, esprime il cordoglio alla famiglia, a Confindustria Trapani e Confindustria Sicilia.