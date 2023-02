Scacchi, Giacomo Bertino è il nuovo campione provinciale. Sul podio i marsalesi Davide e Federica Montalto

01/02/2023 21:00:00

Si è concluso domenica 29 gennaio a Mazara del Vallo, presso la sede dell'ASD Event, il Campionato Provinciale, valido come ottavi di finale del 81° Campionato Italiano Assoluto. Ventisette i giocatori al via, provenienti da Marsala, Trapani, Erice, Mazara del Vallo, Partanna e Alcamo, con un ospite proveniente da fuori provincia (da Palermo).

La vittoria è andata al trapanese Giacomo Bertino, che ha totalizzato sui sei turni di gioco cinque vittorie ed un pareggio, precedendo sul podio nell'ordine i due giovani fratelli lilybetani Davide e Federica Montalto. Premi di fascia sono andati a Pietro Mattarella, primo tra i giocatori con Elo al di sotto dei 1800 punti, a Nicolò Licari, primo tra i giocatori con punteggio Elo sotto ai 1600 punti, a Federico rallo 1° Under 18, a Riccardo Casano 1° Under 16, a Marco Lo Piccolo 1° Under 14, ad Antonio Faldetta 1° Under 12, a Giovanni Gigante 1° Over 50, a Paolo Amato 1° NC e a Laura Fontana 1^ femminile..

Alla premiazione sono intervenuti il dott. Giuseppe Cerami, Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano, e la Prof.ssa Elena Avellone, Delegato Provinciale CONI Trapani.

Il torneo è stato ottimamente organizzato dalla Delegazione Provinciale di Trapani della Federazione Scacchistica Italiana, diretta da Vincenzo Montalto, che si è avvalsa della collaborazione dell'ASD Lilybetana Scacchi, che ha ospitato i primi tre turni di gioco, e dell'ASD Scacco Club Mazara, che ha ospitato gli ultimi tre turni. La direzione arbitrale, precisa e puntuale, è stata affidata all'Arbitro Nazionale il Sig. Domenico Buffa di Marsala.

Il Delegato Vincenzo Montalto collaborato dalle associazioni Lilybetana Scacchi e Scacco Club Mazara è riuscito a calamitare l’attenzione degli scacchisti della provincia. Provenienti da Erice, Marsala, Mazara e Partanna erano presenti 27 giocatori di cui 10 giovanissimi che fanno ben sperare per il futuro. Arbitrati da Domenico Buffa i giocatori si sono dati battaglia in partite molto serrate. Come da pronostici alla fine delle gare ha vinto ancora una volta il maestro Giacomo Bertino di Erice, subito dietro a pari punti i fratelli Davide e Federica Montalto e Pietro Mattarella giunto quarto per spareggio. Buona la prestazione dei mazaresi Sandro Architetto, Vincenzo Adamo, Giuseppe Mannina e Benedetto Di Dia. A dare prestigio alla premiazione la presenza del delegato CONI Elena Avellone, Il presidente del Comitato Scacchi Sicilia Giuseppe Cerami e il delegato FSI Vincenzo Montalto.