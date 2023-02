Trapani, patrocinio infedele: confermata la condanna per Villabuona

Trapani, iniziato il processo al sindaco Tranchida per le offese alla Lo Curto

Con la costituzione di parte civile di Eleonora Lo Curto è iniziato, in Tribunale, a Trapani (giudice Chiara Badalucco), il processo che vede imputato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida per diffamazione a mezzo stampa in danno...