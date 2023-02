Incidente a Paolini, donna ferita. Le immagini

04/02/2023 14:39:00

Brutto incidente stradale questa mattina in periferia, a Marsala, in Contrada Paolini. Intorno alle 11 si sono scontrati, infatti, una Lancia Y, guidata da una donna, e un mezzo di Amazon per le consegne, un Ford Transit.

Lo scontro è stato molto forte, e ad avere la peggio è stata la donna, per le quali si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso del "Paolo Borsellino". Si chiama C.G. ed ha 57 anni. Ferito leggermente anche il conducente del furgone, C.N.G., di 31 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigli urbani per i rilievi, ed anche i Vigili del Fuoco, per fare uscire la donna dall'auto.

Sembra che all'origine dello scontro ci sia una mancata precedenza.

Le immagini sono state inviate alla redazione di Tp24 da Giacomo Pantaleo, che ringraziamo.