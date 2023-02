05/02/2023 17:08:00

Anomalie, malfunzionamenti per la connessione internet da rete fissa di TIM. Le segnalazioni giungono da diverse parti dell'Italia, incluso la sicilia con Palermo e Catania. I disservizi indirettamente coinvolgono anche DAZN, che ha appena comunicato i problemi di malfunzionamebnto della sua app dovuti al partner TIM.

Tim ha reagito immediatamente per risolvere il problema. Il rischio per chi segue il calcio è di non poter vedere il derby Inter Milan