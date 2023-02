Sicilia, scontro tra due auto: muoiono madre e figlio

06/02/2023 14:06:00

Due morti e un ferito grave, ma non in pericolo di vita.

E' il bilancio di un incidente stradale tra due auto avvenuto la notte scorsa a Piedimonte Etneo, nel Catanese.

A perdere la vita una quarantenne, che era alla guida di una Fiat 600, e suo figlio di 20 anni. L'autista della seconda vettura coinvolta, una Volkswagen Golf, un 25enne, è ricoverato nell'ospedale di Giarre, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nel violento impatto, avvenuto al bivio per San Gerardo sulla Strada statale 120, il 20enne è morto sul colpo, mentre la madre è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno tentato invano di rianimarla. Sul posto dell'incidente è intervenuto personale del 118 e i vigili del fuoco. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.