A Castelvetrano il VI Weekend della Fraternità Betlemme di Efrata

06/02/2023 10:40:00

Si terrà a Castelvetrano, dal 10 al 12 Febbraio, l’appuntamento annuale che vedrà riunirsi centinaia di persone, provenienti da tutta Italia, per immergersi nella preghiera di Lode Carismatica e nello studio della Parola di Dio condivisa fraternamente.



Il Tema di quest’anno richiama quanto il Papa ha detto durante l’udienza con i partecipanti della Conferenza Internazionale dei leader del Rinnovamento Carismatico Cattolico, in occasione dell’apertura ufficiale di Charis, e quasi come un mandato che fa riferimento alle prime comunità cristiane, consegna le sue attese e quelle della Chiesa: “Battesimo nello Spirito Santo, Unità del Corpo di Cristo e Servizio ai poveri.

Durante il convegno ci saranno diversi insegnamenti guidati da alcuni fratelli della Comunità delle Beatitudini e tantissimi altri momenti esperenziali, di preghiera e di ecumenismo.



Venerdì 10 Febbraio, dopo la presentazione e l’introduzione al Convegno della Moderatrice Generale della Fraternità Betlemme di Èfrata, dott.ssa Valeria Firenze, e i saluti iniziali delle autorità, si svolgerà il primo insegnamento sullo shabbat e seguirà la suggestiva e rituale cena dello Shabbat, giorno di festa in cui gli ebrei ricordano che Dio cessò l’opera della creazione, il settimo giorno della settimana.

Sabato 11 Febbraio il vescovo di Mazara S.E. Mons. Angelo Giurdanella terrà un insegnamento e successivamente presiederà la Celebrazione Eucaristica.



Domenica 12 Febbraio in collegamento da Betlemme ci sarà la diretta con Vincenzo Bellomo, Progect Manager di Pro Terra Santa per Betlemme e la Palestina, il quale farà la sua testimonianza che da giovane Mazarese lascia tutto e si stabilisce a Betlemme.

Il weekend sarà arricchito dalla presenza di diversi ospiti e personalità che interverranno durante le giornate.



La numerosa partecipazione prevista, sarà accolta presso l’Althea Palace Hotel di Castelvetrano.

Sarà possibile partecipare con il pernottamento oppure per le singole giornate.

Per tutti i bambini saranno previsti laboratori ludico ricreativi svolti da esperte animatrici.

Ogni altra informazione e per prenotazioni utilizzare i numeri 392 008 9043 e 320 7960707.