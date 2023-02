A Mazara il primo corso dell'Ersu per i test d'ingresso per lauree in area medico-sanitaria

06/02/2023 00:05:00

Per la prima volta in provincia di Trapani, a Mazara del Vallo, si terrà un corso di preparazione al superamento dei test d’ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale A.A. 2023/2024 in area medico-sanitaria.

Il corso è organizzato dall’Ersu, Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Messina, rappresentato da Giuseppe Patanè, consigliere del cda dell’Ersu, eletto fra gli studenti universitari, coordinatore sarà il professore Giacomo Dugo che sarà anche docente per la chimica. Il corso si svolgerà presso l’Istituto Antemar di Duilio Pecorella.

Si articolerà nei seguenti moduli: Chimica; Biologia; Matematica e Fisica; Ragionamento logico (matematico e verbale); Cultura generale. Sono previsti incontri di approfondimento volti a fornire indicazioni di natura metodologica per facilitare ed orientare gli studenti; indicazioni di natura metodologica per risoluzione test; indicazioni e approfondimenti di natura disciplinare; esercitare i corsisti mediante una simulazione delle prove di accesso attraverso la somministrazione di test opportunamente selezionati dai docenti del corso.

Il Corso prevede lo svolgimento di n. 300 ore di attività didattica e simulazioni test. Il numero totale dei posti disponibili è di 160. Le lezioni si svolgeranno dal 13 febbraio al 14 luglio di luglio 2023, nei giorni di seguito elencati: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 oppure martedì, giovedì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Qui sotto il video con tutti i dettagli del professor Giacomo Dugo e Giuseppe Patanè: