Pallamano serie B: Buona affermazione dell'Alcamo contro il Villaurea

14/02/2023 19:40:00

La Th Alcamo batte per 29-12 il Villaurea Palermo. Gli alcamesi hanno impiegato venti minuti per trovare l'allungo, con il portiere ospite Castelli miglior elemento in campo, capace di numerosi interventi che hanno limitato il passivo per la formazione palermitana. Da parte alcamese non è stato da meno il portiere Jannis Chrimaoutopulos che blinda la sua porta con alcuni formidabili interventi tanto da chiuder eil primo tempo in vantaggio 13-7.

Il secondo tempo diviene presto fotocopia della prima frazione di gara con una Th Alcamo implacabile tanto da chiudere il match con il risultato finale di 29-12. Unica nota stonata qualche scaramuccia in campo che sicuramente avrebbe dovuto essere sanzionata dagli arbitri visto il troppo agonismo figlio dell'ampio risultato che ha portato a troppo nervosismo in campo.

La Th Alcamo è in un momento di forma invidiabile, il portiere Crimataoupulos ed il quartetto Randes,Fagone, Saitta, Dattolo viaggiano su livelli da serie superiore, al Pari di Grizzo, tornato ad essere muro della difesa alcamese. Bene Pizzitola, Riccobono, Vaccaro, Esposito, Giacalone e Lipari, un gruppo ormai solido e coeso alla ricerca del massimo risultato possibile in questa stagione dopo aver messo in bacheca la seconda Coppa Sicilia consecutiva.

Sabato prossimo la Th Alcamo è attesa dal Derby in trasferta a Marsala per un match che sicuramente non mancherà di offrire spettacolo.