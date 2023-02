24/02/2023 10:23:00

Le elezioni amministrative in Sicilia potrebbero essere anticipate. La giunta regionale aveva fissato la data per il 28 e 29 maggio, ma stasera il Consiglio dei ministri ha scelto per il voto nelle altre città italiane le date del 14 e 15 maggio per il primo turno.

Il presidente della regione Renato Schifani è intenzionato a far votare i siciliani negli stessi giorni del resto d'Italia e di questo si occuperà la prossima riunione di giunta. Un anticipo che nell'isola comporterebbe alcuni adempimenti burocratici da eseguire immediatamente, ha spiegato l'assessore regionale agli Enti locali Andrea Messina.

129 i comuni da rinnovare nell'Isola. In 114 si vota con il sistema maggioritario poichè al di sotto di 15 mila abitanti, mentre in 15 amministrazioni sarà utilizzato il proporzionale. I capoluoghi di provincia chiamati alle urne sono Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Cinque sono i comuni gestiti da commissari straordinari di nomina regionale, mentre a Barrafranca, nell'Ennese, c'è la commissione prefettizia perchè sciolto per mafia. Intanto in commissione Affari istituzionali all'ARS è stato approvato un disegno di legge che prevede il terzo mandato per i sindaci nei comuni fino a 15 mila abitanti. L'ultima parola spetta all'Aula, ma la norma sarebbe a rischio incostituzionalità.