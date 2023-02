Ricostruzione del Belice, Catania: "Possibile utilizzo fondi Poc"

24/02/2023 00:00:00

Si è svolto all’Assemblea regionale siciliana l’incontro tra una delegazione dei sindaci del Belìce, l’onorevole Nicolò Catania (FdI) e l’Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò per affrontare la questione legata ai fondi per la ricostruzione nella Valle. Si tratta di sbloccare l’iter derivato dalla destinazione delle somme già deliberate dall’ex Giunta regionale guidata dal Presidente Nello Musumeci nei confronti dei Comuni interessati dalla ricostruzione, per opere pubbliche e di urbanizzazione primarie. Il Dipartimento infrastrutture aveva già provveduto all’emissione dei decreti di accertamento in attesa dei decreti di impegno da parte della Ragioneria generale. Alla riunione ha partecipato Salvatore Lizzio, capo del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato.

I Comuni hanno già presentato i progetti esecutivi ma non hanno potuto procedere all’espletamento delle gare d’appalto per la mancata notifica del decreto di finanziamento. “Una via percorribile sulla quale si è discusso durante l’incontro è quello dell’eventuale utilizzo nell’immediato dei fondi POC (Programmi Operativi Complementari) – ha detto l’onorevole Nicolò Catania, che è anche sindaco di Partanna – per i quali occorre un nuovo input della Giunta regionale. Parallelamente bisognerà mantenere nella nuova programmazione FSC 2021-2027 la linea di finanziamento necessaria alla copertura di tutti i progetti già individuati”.

All’incontro di stamattina, tra gli altri, erano presenti i sindaci di Sambuca di Sicilia (Leo Ciaccio), Vita (Giuseppe Riserbato), Contessa Entellina (Leonardo Spera), Camporeale (Luigi Cino), Poggioreale (Francesca Blanda, vice sindaco). “L’Assessore Aricò, sensibile alle problematiche del territorio, si è impegnato a intraprendere la più idonea e immediata soluzione alla questione”, ha concluso l’onorevole Catania.