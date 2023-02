Boss della mafia evade da un carcere di massima sicurezza ... con un lenzuolo. Il video

26/02/2023 07:47:00

Boss della mafia evade da un carcere di massima sicurezza, calandonsi con un lenzuolo.

Si tratta di Marco Raduano, quarantenne boss della mafia di Vieste evaso ieri sera dal carcere di massima sicurezza di Badù e Carros di Nuoro. Raduano è riuscito a scappare calandosi dal muro di cinta dell'istituto penitenziario con lenzuola.

Subito dopo la fuga in Sardegna è scattata la caccia all'uomo con controlli e posti di blocco anche ai porti e agli aeroporti. Caccia all'uomo scattata anche sul Foggiano e, in particolare, sul Gargano dove il latitante potrebbe trovare aiuto e protezione.

Raduano il 3 febbraio scorso era stato condannato, in via definitiva, alla pena di 19 anni di reclusione per associazione a delinquere per il traffico di sostanze stupefacenti.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, attraverso la direzione generale detenuti e trattamento, ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere «con urgenza» accertamenti e verifiche.

Lo fa sapere il ministero della Giustizia precisando che il fine degli accertamenti è quello di «appurare cause, circostanze e modalità dell’accaduto».

L'autorità giudiziaria competente ha già fornito il suo nulla osta all'attività ispettiva.