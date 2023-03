In Sicilia 46 case su 100 sono abusive. La Regione è quarta nella classifica nazionale

06/03/2023 06:00:00

In Sicilia 45,8 abitazioni ogni 100 sono abusive. Secondo i dati ufficiali l'Isola è al quarto posto, fuori da questo triste podio che vede al vertice la Campania con 48,8, poi la Calabria e la Basilicata con 47,7.

L’abusivismo edilizio, sia per nuove costruzioni che per l'ampliamento di edifici già esistenti, è una piaga dell'Italia che favorisce lo sfruttamento dei lavoratori e il proliferare della criminalità organizzata. Ma anche la compromissione del territorio e il degrado del paesaggio. Nel 2021 sono ancora molte le residenze costruite illegalmente, in particolare 15,1 le costruzioni abusive per ogni 100 autorizzate in Italia nel 2021.

La situazione varia a seconda della regione, ma è il sud del paese a soffrire dell’abusivismo edilizio. Tre le regioni con meno abusivismo edilizio vi sono il Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, sono solo 4 ogni 100 costruzioni autorizzate. Mentre è la Campania con quasi 49 abitazioni che nel 2021 costruite senza autorizzazione, ogni 100 regolari. Seguono, come detto, Calabria e Basilicata (48) e Sicilia (46). I valori di alcune regioni (Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria) sono considerate da Istat in aggregato.

Sono 9.490 in totale nel 2021 i reati accertati come abuso edilizio secondo Legambiente. Dal 2009, da quandop è inziato il monitoraggio da parte di Legambiente, questo dato è aumentato ogni anno. Nel 2021 solo 33 persone sono state arrestate per abusivismo edilizio. Negli ultimi 20 anni il numero di sequestri ha avuto un andamento oscillante, mentre gli arresti sono aumentati solo lievemente e anch’essi in modo discontinuo.

33 gli arresti su 10mila persone denunciate. Lo scorso anno erano stati 22 gli arresti su circa 13mila persone denunciate. Nel 2017 il numero di arresti salì 48.

La Campania al vertice anche per il numero di persone denunciate. Sono 1.413 le persone denunciate e 1.327 reati, anche in questo caso, è la Campania la regione con il maggior numero di denunce e reati (ha il 13,9% di tutti i reati del paese). Come numero di arresti, numeri assoluti e in rapporto alle denunce, la prima è il Piemonte, con 13 arresti, quasi il 40% del totale in tutta Italia.